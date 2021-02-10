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В преддверии запуска Samsung Galaxy A25 5G произошла утечка рекламных материалов: теперь известно почти все!

06.12.2023 91 0

Самый ожидаемый бюджетник

До запуска Samsung Galaxy A25 осталось не так много времени и у нас уже достаточно информации, чтобы составить картину, которым будет дан смартфон. Сегодня в сети появились все промоматериалы, а также полная таблица спецификаций. Большинство изображений лишь подтверждают спецификации, которые мы знали, но мы также узнали, что в комплекте поставки не будет зарядного устройства, что и ожидалось от Samsung. Изображения, похоже, взяты из вебсайта Samsung в Италии.

 

samsung a25

 

Изображения показывают, что телефон будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, а также 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельная макрокамера.

 

samsung a25

 

Samsung оснастит смартфон 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U, 5G-связью и 5-нм восьмиядерным процессором, ожидается, что это будет Exynos 1280.

 

samsung a25

 

Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

 

samsung a25

 

На таблице размеров показан немного более короткий и более узкий телефон с такой же толщиной. Он также должен быть немного легче.

 

samsung a25

 

Дата запуска пока неизвестна, но, учитывая уже подготовленные изображения для прессы, мы ожидаем, что анонс будет скоро.

 

Источник: saminsider

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 06.12.2023
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В преддверии запуска Samsung Galaxy A25 5G произошла утечка рекламных материалов: теперь известно почти все!