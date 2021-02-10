В преддверии запуска Samsung Galaxy A25 5G произошла утечка рекламных материалов: теперь известно почти все!

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Самый ожидаемый бюджетник

До запуска Samsung Galaxy A25 осталось не так много времени и у нас уже достаточно информации, чтобы составить картину, которым будет дан смартфон. Сегодня в сети появились все промоматериалы, а также полная таблица спецификаций. Большинство изображений лишь подтверждают спецификации, которые мы знали, но мы также узнали, что в комплекте поставки не будет зарядного устройства, что и ожидалось от Samsung. Изображения, похоже, взяты из вебсайта Samsung в Италии.

Изображения показывают, что телефон будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, а также 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельная макрокамера.

Samsung оснастит смартфон 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U, 5G-связью и 5-нм восьмиядерным процессором, ожидается, что это будет Exynos 1280.

Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

На таблице размеров показан немного более короткий и более узкий телефон с такой же толщиной. Он также должен быть немного легче.

Дата запуска пока неизвестна, но, учитывая уже подготовленные изображения для прессы, мы ожидаем, что анонс будет скоро.

Источник: saminsider