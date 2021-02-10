Наконец-то Apple обновит скорость зарядки в iPhone: насколько?

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На фоне китайцев это все еще очень медленно.

Приближается анонс iPhone 15, и одним из самых важных изменений станет отказ от разъема Lightning в пользу USB-C. Раньше мы слышали, что некоторые из новых моделей могут поддерживать более быструю зарядку, и теперь у нас есть дополнительное подтверждение этой информации.

Как сообщает 9to5Mac, по меньшей мере, две модели iPhone 15 могут заряжаться с максимальной мощностью 35W. Сейчас максимальная скорость зарядки iPhone 14 Pro составляет 27W, а для обычного iPhone 14 – 24W. Зарядка iPhone 14 Pro Max с такой скоростью занимает около двух часов, что является смешным показателем в 2023 году.

В прошлом году Apple представила новый 35W двухпортовый USB-C адаптер, который может подзаряжать все текущие модели iPhone с максимально допустимой скоростью для соответствующей модели. Если слухи оправдаются, iPhone 15 сможет использовать всю заявленную мощность 35W этого адаптера, или Apple выпустит новый блок на 35W. Также стоит упомянуть, что у Apple есть блок на 30W для MacBook Air, который также совместим со всеми продуктами Apple.







Для сравнения, Samsung Galaxy S23 Ultra, тоже имеющий довольно медленную зарядку, заряжается вдвое быстрее, чем iPhone 14 Pro Max, потому что имеет 45 Вт зарядки (в то время у Китайцев 150 Вт уже стандарт). Хотя новые iPhone будут заряжаться все еще долго, даже 35W является приятным обновлением для фанатов яблочной продукции.

Непонятно, будет ли быстрая зарядка ограничена только моделями iPhone 15 Pro, будет ли доступна во всей линейке iPhone 15. Также ранее сообщалось, что некоторые новые модели iPhone могут поддерживать Thunderbolt через порт USB-C, однако точных подтверждений будет ли в Pro-серсии Thunderbolt, ограничатся ли только USB 3.2 нет.

iPhone 15 получит немного обновленную эргономику со слегка закругленными углами, выступ для камеры будет больше, а рамки экрана более узкими. Также одно из нововведений – "кнопка действий" в iPhone вместо переключателя звуковых профилей.

Компания планирует провести презентацию 12 или 13 сентября.



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Источник: 9to5mac



