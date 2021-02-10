Наконец-то действительно что-то полезное: проблема прокрутки Google Chrome исчезнет с Android 14

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Теперь идеальный браузер?

В течение многих лет пользователи жалуются на проблемы с прокруткой Google Chrome на Android. Тот же браузер Chrome безупречно работает на iOS с плавной прокруткой. Похоже, что Google сочла проблему прокрутки и подготовила исправление, которое станет частью обновления Android 14.

Проблема, похоже, на уровне операционной системы: встроенный алгоритм сенсорного ввода Android сильно заикается, и, чтобы преодолеть эту проблему, соответствующие компании разработали собственный алгоритм ввода для лучшего скроллинга. Но браузер Chrome не может переключаться из-за проблем с веб-совместимостью. Чтобы решить эту проблему, Google представил новый API в Android 14, позволяющем Chrome предлагать лучший опыт прокрутки.

API под названием Nanosecond API позволяет программам производить выборку сенсорного ввода с интервалом в наносекунде, а не в миллисекунде. Результат его использования достаточно очевиден, поскольку разработчики опубликовали даже видео, на котором Redmi 9A использует наносекундный и миллисекундный API параллельно. Прокрутка стала вдвое более плавной по сравнению с предыдущим API.

Наконец, Chrome для Android получает поддержку плавной прокрутки, как у iPhone, в Android 14. Чтобы использовать плавную прокрутку в Chrome для Android, устройство должно быть на новейшей версии Android.

Samsung уже запустила бета-версию OneUI 6.0 на базе Android 14 для некоторых устройств, таких как Galaxy S23, Galaxy A54 и Galaxy A34 5G. Для некоторых устройств программа работает в США, Китае, Индии, Германии и Южной Корее. Скоро больше устройств подключится к приложению и получит доступ к последней версии Android 14.

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Источник: blog.chromium