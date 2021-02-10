Samsung пытается "завербовать" больше пользователей для участия в тестировании ОС: Galaxy A34 получит One UI 6 быстрее S22

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Приятная неожиданность от Samsung

На прошлой неделе Samsung показала, что бета-версия One UI 6 появится на Galaxy A54. Это был непредсказуемый шаг со стороны технологического гиганта, поскольку он, как правило, сначала выпускает бета-версию для флагманов. Продолжая нарушать традицию, Samsung сейчас разворачивает бета-версию еще одного из своих бюджетных смартфонов.

Обладатели Galaxy A34 в Великобритании теперь могут присоединиться к бета-программе One UI 6. Обновление поставляется с версией прошивки A346BXXU4ZWI1 и имеет размер загрузки более 2 ГБ. Чтобы зарегистрироваться, нужно только установить приложение Samsung Members, войти в систему с помощью своего аккаунта Samsung и нажать на баннер программы One UI 6 beta.

В настоящее время бета-версия One UI 6 доступна для серии Galaxy S23, Galaxy A54 и Galaxy A34. К сожалению, владельцам Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и S22 придется продолжать терпеливо ждать, чтобы стать участниками программы. К тому же это первый случай, когда Samsung открыл свою бета-программу для телефонов Galaxy A3x.

Когда Samsung анонсировала обновление для A54, она описала этот шаг как попытку "завербовать" больше пользователей для участия в тестировании ОС. Поскольку A54 и A34 составляют значительную часть пользовательской базы Galaxy, понятно почему Samsung обращается к этой аудитории, если она действительно хочет получить отзывы о своей версии Android 14.

Хотя бета-программа для A34 доступна только в Великобритании, со временем она должна распространиться и на другие регионы.

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Источник: androidauthority