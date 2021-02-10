Наконец-то дождались: Xiaomi Smart Band 8 выходит на глобальный рынок

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﻿Кто его купит?

Xiaomi намерена представить свой Xiaomi Smart Band 8 на глобальный рынок. Этот фитнес-трекер впервые был выпущен в Китае еще в мае этого года. В преддверии официального анонса крупный польский розничный продавец разместил устройство в Интернете со всеми подробностями.









Согласно списку розничной торговли (сейчас удаленного), Xiaomi Smart Band 8 будет доступен 3 октября. Его цена составит 199 злотых, включает в себя налог в Польше, что потенциально делает его доступным за менее чем 40 долларов США в Соединенных Штатах.









Xiaomi Smart Band 8 сохраняет свой элегантный вид благодаря 1,6-дюймовому AMOLED-дисплею, а также наличию Always On Display (AOD) и водонепроницаемости до 50 метров. Также фитнес-браслет отличается разнообразием ремешков, предшественник не мог этим отличиться. Его можно даже носить как кулон с совместимым аксессуаром для бусы.









Xiaomi утверждает, что Band 8 может работать до 16 дней на одной зарядке с выключенным AOD благодаря аккумуляторной батарее емкостью 190 мАч.





Smart Band 8 оснащен мониторингом сердечного ритма, датчиком SpO2, трекером сна и мониторингом менструального цикла для женщин. Он также измеряет уровень стресса и дает данные о VO2 Max. Специализированные режимы, такие как режим интерактивного бокса и режим бега, предлагают подробную информацию об определенных действиях.

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Источник: gizmochina