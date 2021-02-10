Наконец-то дождались: Samsung смогла выпустить бета-версию One UI 6.0 с операционной системой Android 14

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One UI 6.0 все же будет

В последнюю неделю Samsung дважды анонсировала старт бета-тестирования One UI 6.0, но каждый раз компания удаляла объявление. Третья попытка оказалась конечной. Было множество виток относительно новой One UI 6 и вот наконец-то финал и мы получили бета-версию.

В пресс-релизе южнокорейский технологический гигант официально объявил о бета-программе One UI 6 для линейки Galaxy S23. Пользователи Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra могут опробовать Android следующего поколения с ранней сборкой One UI 6. Но имейте в виду, что бета-версия доступна не для всех. К сожалению, в бета-версии пока могут участвовать только пользователи из Соединенных Штатов, Южной Кореи и Германии.

Программа бета-тестирования Galaxy S23 должна занять несколько месяцев и завершиться к концу года. В ближайшем будущем к бета-программе One UI 6.0 должно подключиться больше устройств Galaxy. Подходящие телефоны включают серию Galaxy S22, гибкие телефоны Galaxy Z 2022 года и даже несколько устройств среднего класса Galaxy A.

Фанаты уже давно ожидают One UI 6.0, как ранее отмечалось, Samsung пообещала много изменений, например, устройства фирмы получат новый шрифт по умолчанию и новые смайлы, которые можно использовать на клавиатуре Samsung. Также компания обновила внешний вид панели быстрого доступа, чтобы можно было легче переходить к часто используемым функциям.

Изменений ожидается действительно много, уже начинают появляться тесты обновленной оболочки, а нам пока остается наблюдать и ждать.

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Источник: theverge