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Наконец-то есть официальная дата анонса серии Meizu 20, и это будет масштабно!

06.03.2023 87 0

Возвращение Meizu будет феерическим

Компания Meizu после нескольких лет полного затишья почти полностью исчезла из инфополя технологических новостей. Ее имя понемногу начали забывать и многие уже думали что встретить его можно будет только на страницах истории. После такого забвения возвращение будет очень сложным и Meizu это отлично понимают. Именно поэтому они привлекают максимальное медийное внимание, технически сливая по частям информацию о будущей флагманской линейке. И вишенкой на торте всей промо компании станет презентация на роскошном стадионе Mercedes-Benz Arena в Шанхае.

 

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Такой невероятный масштаб презентации намекает на то, что Geely, которая взяла на опеку Meizu, настроена очень серьезно и не собирается экономить средства. Будем очень надеяться, что возвращение легендарного игрока на рынок подтолкнет конкурентов к снижению цен на свои устройства. Здоровая конкуренция всегда идет на пользу нам покупателям.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.03.2023

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Наконец-то есть официальная дата анонса серии Meizu 20, и это будет масштабно!