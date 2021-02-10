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  • Наконец-то! Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ обновились до HyperOS (ссылка в статье)

Наконец-то! Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ обновились в HyperOS (ссылка в статье)

27.01.2024 183 0

НАКОНЕЦ

Компания Xiaomi наконец-то выпустила долгожданное обновление своей прошивки HyperOS на базе Android 14 для смартфонов Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+.

Наконец-то! Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ обновились в HyperOS (ссылка в статье) – фото 1

Обновление уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery. Размер файла составляет 4,6 ГБ.

Redmi Note 12 Pro был представлен в октябре 2022 года. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED, процессором MediaTek Dimensity 1080 и 50 Мп основной камерой. Pro Plus же имеет улучшенную – 200 Мп камеру.

Наконец-то! Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ обновились в HyperOS (ссылка в статье) – фото 2

Обновление HyperOS позволит воспользоваться такими новыми возможностями, как кастомизация экрана блокировки, усовершенствованная галерея с функцией создания аватарок и усиленная конфиденциальность данных. Также обещается улучшенная оптимизация и производительность.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить его можно здесь:

Redmi Note 12 Pro 5G - скачать HyperOS

Redmi Note 12 Pro+ - скачать HyperOS

Долго эти смартфоны не получали обновления, но, наконец, это произошло. Удивительно было наблюдать как ультрабюджетные смартфоны уже получили HyperOS, а эти красавцы еще нет.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 27.01.2024
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Наконец-то! Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ обновились в HyperOS (ссылка в статье)