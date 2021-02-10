Нас ждут смартфоны Xiaomi с HarmonyOS?

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На видео показали смартфон Xiaomi с Harmony OS

Много сказано о том, как США сделали все, чтобы уничтожить Huawei и компании приходится несладко. Но вопреки всем обстоятельствам компания работает и находится в одном шаге от того, чтобы начать переводить свои устройства на HarmonyOS. В основе операционки лежит Android Open Source Platform и это позволит в перспективе запустить на устройствах сервисы Google и Android-приложения.

Именно благодаря тому, что в основе HarmonyOS все же лежит Android, это позволит устанавливать ее на продукты сторонних производителей. Одному из энтузиастов уже удалось загрузить HarmonyOS 2.0 на смартфон Xiaomi с оболочкой MIUI. Хотя говорить о полноценной установке операционки от Huawei точно не стоит. На видео нам не показали работу операционной системы, ограничившись лишь демонстрацией момента запуска смартфона.

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Любопытно, что при включении на экране смартфона появляются логотипы Xiaomi и MIUI, а также надпись Powered by HarmonyOS. Автор ролика предпочел не показывать экран блокировки или рабочий стол после включения. Это основательно смущает и, возможно, нам показали лишь нарисованную анимацию в теме оформления. Не исключено, что разработчик лишь поставил цель показать, что при желании HarmonyOS можно накатить на любой Android-смартфон и перевел лишь часть оболочки.

Если производители смартфонов в Китае сочтут нужным и полезным устанавливать HarmonyOS на свои устройства на внутреннем рынке, то Google рискует подрастерять свою аудиторию в этой стране.

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Источник: youtube