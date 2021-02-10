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NashStore подвергся кибератаке в первый день работы

16.05.2022 478 0

Наблюдаются проблемы в работе маркетплейса из-за DDoS-атаки

Сегодня был дан старт работе российского магазина приложений NashStore. Он ориентирован, прежде всего, на создание каталога российского софта. Хотя компания-создатель хочет видеть приложения и от иностранных разработчиков, которых приглашает к сотрудничеству. Но хакерам удалось омрачить радость от запуска маркетплейса.

 

NashStore подвергся кибератаке в первый день работы – фото 1

 

Прошло несколько часов после объявления о запуске NashStore и пользователи столкнулись со сбоями в работе магазина приложений. В Telegram‑канале магазина появилось официальное заявление, что он подвергся «сильнейшей DDoS-атаке». Создатели его предупредили, что какое-то время NashStore не будет работать корректно и стабильно. Специалисты компании делают все возможное, чтобы справиться с проблемой.

 

Сколько времени уйдет на то, чтобы восстановить нормальную работу российского магазина приложений, информации нет. В любом случае, «первый блин вышел комом», у платформы явно есть уязвимости и проблемы с безопасностью.

 

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Источник: тасс

NashStore россия магазин приложений хакер кибератака
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.05.2022

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NashStore подвергся кибератаке в первый день работы