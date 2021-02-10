На самом деле полезное открытие! OPPO научит умные браслеты измерять давление

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Фитнес-трекер со встроенным тонометром скоро станет реальностью

Многие компании пытаются встроить функцию измерения давления в умные часы и браслеты. Но ни одна известная компания не имеет подобного функционала в своих устройствах.

Компания OPPO в скором времени может изменить эту ситуацию и выпустить умный браслет, способный точно измерять артериальное давление. Компания запатентовала механизм компактного тонометра, который по своим размерам напоминает современный фитнес-трекер.

Даже портативные тонометры имеют массивные надувные манжеты, охватывающие пользовательскую руку, но в патенте OPPO описан совсем другой принцип работы.

Предполагается, что гаджет будет снабжен небольшим ремешком со специальными сенсорами – они определяют область прилегания кожи к поверхности манжеты, и для измерения артериального давления надувают ее точечно.

Очень вероятно, что новинка также будет выполнять функции фитнес-трекера и замерить стандартные на сегодняшний день показатели здоровья и активности.

Такое устройство очень пригодится пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, точная дата анонса пока неизвестна, но такая технология вряд ли надолго останется лежать в висках и увидит свет в ближайшее время.

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Источник: Weibo