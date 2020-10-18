Настоящий преемник Pocophone F1. Каким должен быть Pocophone F2

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Что ждем от Pocophone F2

В августе 2018 года Xiaomi умудрилась создать громкий медийный звон и интерес, выпустив смартфон с флагманским железом за $300. Его обладателем стал Pocophone F1 (Poco F1) как воплощение всего того, за что в итоге мы и полюбили китайские смартфоны. Страшный внешне, который еще и принарядили челкой от iPhone, но зато нафаршированный максимально мощным процессором, хорошим аккумулятором и не стыдными камерами и главное — дешевый.

Он был нацелен на тех, у кого банально не было средств на флагман, но хотел бы ощутить всю максимальную процессорную мощь. Но несмотря на интересную задумку, Pocophone F1 все же стал нишевой историей и компании удалось продать всего 1,64 млн единиц. Есть предположение, что столь скромные продажи объясняются не слабым спросом, а тем, что Xiaomi сама ограничила объем продаж. Поговаривают, что продавали смартфон по себестоимости и он был скорее маркетинговой компанией, чем проектом для заработка денег.

Несмотря на то, что Poco, обретя «независимость» в этом году успел отметиться анонсом флагманского Poco F2 Pro, но настоящего преемника Pocophone F1 компания так и не представила. А все потому, что нужно время и немало усилий, чтобы создать максимально быстрый, всесторонне сбалансированный смартфон с камерой среднего класса, который станет вожделенным и идеальным приобретением.

Мы решили порассуждать над тем, что мы ждем от Pocophone F2 — злого смартфона, который станет чем-то средним между «гламуром» флагманов от А-брендов и царь-смартфоном в исполнении современной Xiaomi.

Флагманская мощь

Pocophone F1 был смартфоном «про мощность» и главная его прелесть была в аппаратной платформе. Никаких компромиссов и был выбран максимально производительный процессор от Qualcomm. Поэтому вполне логично ждать от Pocophone F2 самый крутой чипсет, который гарантирует отсутствие лагов и подтормаживаний, а также будет «рвать как тузик грелку» конкурентов. Уровень производительности должен быть таков, чтобы пользователь мог запускать на аппарате любые приложения, не беспокоясь о настройках в играх.

А чтобы подчеркнуть серьезность намерений в плане максимальной производительности, надлежит снабдить новинку системой охлаждения, которая будет эффективной.

Но есть в этой «хотелке» одно существенное Но — стоимость флагманского чипа от Qualcomm. Цена того же Snapdragon 865 оказалась весьма внушительной и высокий прайс заставил производителей искать альтернативы подешевле. Один из ярких примеров попытки удешевления — выход Pixel 5 с Snapdragon 765G.

Можно, конечно, предложить «суперсереднячок» из 700 серии Qualcomm, но это может быть расценено фанатами как «предательство идеалов». Поэтому в плане производительности не должно быть компромиссов — только топовый чип от Qualcomm. И компании придется изрядно попотеть, чтобы «впихнуть» самый крутой и дорогой процессор в небольшой бюджет.

Правильная цена

Первый Pocophone F1 был прекрасен своей ценой. На тот момент никто не делал смартфон с флагманским чипом за минимальный прайс. Это был аскет среди толпы мобильников, который «лепили» с оглядкой на бюджет и сделали все, чтобы не перейти «водораздел» между флагманами и устройствами среднего класса.

Поэтому вполне логично, что хотелось бы, чтобы преемственность в части невысокой цены стала отличительной чертой Pocophone F2. Конечно, в нынешних реалиях наивно ждать тот же прайс в $300. С оглядкой на ценообразование на рынке и стоимость комплектующих, преемник Pocophone F1 должен стоить не менее $400. Нужно быть реалистами, слишком дешевым Pocophone F2 быть не может, но при этом он и не должен заходить или даже близко приближаться к ценовой границе флагманов.

Оригинальный дизайн

«На лицо ужасный, но добрый внутри». Это про Pocophone F1. Дизайн смартфона был спорным и нарочито упрощенным. Прежде всего, в экстерьере прослеживалось удешевление: вырез в стиле iPhone X в погоне за трендом на рынке, приличные рамки по периметру дисплея и массивный корпус с пластиковой задней крышкой. Правда была версия со «спинкой» из карбона и выглядела она солиднее.

Но в любом случае Pocophone F1 сложно было назвать привлекательным и его намеренно упрощали скучные цвета, а также выступающий блок основной камеры. Поэтому Pocophone F2 определенно нужен приятный дизайн и желательно с заявкой на индивидуальность или оригинальность. Необходимой привлекательности совсем не обязательно добиваться за счет использования премиальных материалов, которые к тому же повлекут за собой удорожание. Новинка должна быть на стиле, но без особых трат по материалам на «одежку».

Много камер — не самое удачное решение

В последние годы идет гонка — кто больше. Причем это в равной степени справедливо как к количеству мегапикселей, так и количеству датчиков. Появились смартфоны с 108 Мп модулями, тремя, четырьмя и даже пятью камерами. И это уже почти норма наших дней. Но не редко все это происходит в ущерб хорошим сенсорам и оптике, а также ради количества предлагают несколько бесполезных датчиков.

Мы за рациональность и куда лучше, если компания научится «выжимать» максимум из одного или двух датчиков без рекордов по разрешению, чем будет плодить их только ради количества и маркетинга. К тому же, установка дополнительных сенсоров приводит к удорожанию смартфона. Хотелось бы, чтобы в Pocophone F2 компания отказалась от практики хитрить с камерами. Предпочли бы увидеть в этом смартфоне даже двойную основную камеру, где пару основному модулю составит ульраширокоугольный модуль. Ширик считается универсальным решением, который позволяет и портрет сделать, и приличный снимок на улице.

И обязательно с хорошей оптикой, отточенным до совершенства софтом и ловкостью алгоритмов, способных «вытянуть» картинку до максимально качественной. Кто-то предпочтет увидеть в системе датчиков Pocophone F1 телеобъектив, но хороший зум-объектив удовольствие не дешевое и он может не вписаться в заданный бюджет. Еще мы за оптическую стабилизацию изображения, но все упирается в бюджет и OIS под большим вопросом.

Что еще должно быть у преемника Pocophone F1

Хотелось бы, чтобы Pocophone F2 «не сливал» по качеству экрана конкурентам. И OLED‑дисплей тут вовсе не обязательно. Достаточно будет и IPS, но герцовку желательно увеличить до 90 Гц. Таким нехитрым образом мы подходим к мысли, что сканер отпечатков пальцев в дисплее вещь не самая нужная.

Естественно, ждем от Pocophone F2 емкий аккумулятор, быструю зарядку без излишеств по мощности, ИК-порт, модуль NFC и хорошее программное обеспечение. А еще очень надеемся, что компания откажется от поддержки 5G, ведь модуль с поддержкой нового стандарта связи стоит дорого и бесполезен для большинства стран мира. Можно было бы, конечно, пожелать беспроводную зарядку и защиту от воды, но все это удорожающие факторы. Pocophone F2 априори не должен быть идеальным и мощным смартфоном. Это должен быть разумный и рациональный компромисс в части характеристик и цены. И смартфон не должен стать очередной работой по клонированию моделей Redmi.

А чтобы вы хотели увидеть от преемника Pocophone F1? Какой прайс Pocophone F2 был бы для вас оптимальным?

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