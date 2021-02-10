Следующий флагман Huawei может походить на Honor Magic 5 Pro
Снова за старое
А помните, что Honor несколько лет отделились от Huawei? А Huawei, кажется, нет. По слухам, Huawei работает над новым флагманским смартфоном, который может быть очень похож на недавно анонсированный Honor Magic 5 Pro.
К сожалению, утечка не содержит точного названия и характеристики будущего устройства Huawei. Ранее сообщалось о разработке линейки Huawei P70, но непонятно, о какой именно идет модель. Однако, этот смартфон будет для тех, кто любит именно классический Huawei с лучшими его фишками в прошлом, ведь теперь даже чипсет Huawei производит по-прежнему собственный.
Для сравнения, Honor Magic 5 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 6,81-дюймовым экраном LTPO OLED, тройной основной камерой на 50 Мп и аккумулятором емкостью 5100 мАч.
Источник - gizmochina