Наушники Nothing Ear (1) будут особенными по части дизайна

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Прозрачный зарядный кейс и прозрачные наушники — в необычности Nothing Ear (1) не откажешь

Через неделю компания Nothing, основанная Карлом Пеем, который был одним из учредителей OnePlus, представит свой первый продукт — наушники Ear (1). В преддверии анонса компания создает информационный шум вокруг него и объявила о проведении специального аукциона, победители которого получат гарнитуру с гравировкой, указывающую на то, что это первые экземпляры дебютного устройства компании. Всего таких Nothing Ear (1) выпустят 100 единиц.

На самой страничке проведения аукциона компания выложила зарядный кейс новых наушников. Он удивляет своим прозрачным корпусом. Есть кнопка, позволяющая открыть футляр, а также порт USB Type-C для зарядки. Сами наушники также должны предложить прозрачный корпус и будет любопытно посмотреть на их исполнение, как компании удастся обыграть «внутренности» Nothing Ear (1), насколько аккуратно и приятно все будет смотреться.

О Nothing Ear (1) известно, что это будут внутриканальные наушники, которые получат функцию шумоподавления с тремя микрофонами. Сама компания обещает, что они будут выделяться своим необычным и премиальным дизайном, а также предложат высокое качество сборки. По своей функциональности они схожи с AirPods Pro, которые стоят $249, тогда как за Nothing Ear (1) запросят $99, €99 и £99.

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Источник: stockx﻿