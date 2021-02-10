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Наушники Nothing Ear (1) будут особенными по части дизайна

20.07.2021 822 0

Прозрачный зарядный кейс и прозрачные наушники — в необычности Nothing Ear (1) не откажешь

Через неделю компания Nothing, основанная Карлом Пеем, который был одним из учредителей OnePlus, представит свой первый продукт — наушники Ear (1). В преддверии анонса компания создает информационный шум вокруг него и объявила о проведении специального аукциона, победители которого получат гарнитуру с гравировкой, указывающую на то, что это первые экземпляры дебютного устройства компании. Всего таких Nothing Ear (1) выпустят 100 единиц.

 

Наушники Nothing Ear (1) будут особенными по части дизайна – фото 1

 

На самой страничке проведения аукциона компания выложила зарядный кейс новых наушников. Он удивляет своим прозрачным корпусом. Есть кнопка, позволяющая открыть футляр, а также порт USB Type-C для зарядки. Сами наушники также должны предложить прозрачный корпус и будет любопытно посмотреть на их исполнение, как компании удастся обыграть «внутренности» Nothing Ear (1), насколько аккуратно и приятно все будет смотреться.

 

Наушники Nothing Ear (1) будут особенными по части дизайна – фото 2

 

О Nothing Ear (1) известно, что это будут внутриканальные наушники, которые получат функцию шумоподавления с тремя микрофонами. Сама компания обещает, что они будут выделяться своим необычным и премиальным дизайном, а также предложат высокое качество сборки. По своей функциональности они схожи с AirPods Pro, которые стоят $249, тогда как за Nothing Ear (1) запросят $99, €99 и £99.

 

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Источник: stockx﻿

Nothing Ear (1)
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.07.2021

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Наушники Nothing Ear (1) будут особенными по части дизайна