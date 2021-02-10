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Лучшие бюджетные ноутбуки для дистанционного обучения

Ноутбук – многофункциональное устройство для выполнения разных задач. Это игры, посещение веб-страниц, просмотр фильмов, общение с друзьями.

Для дистанционного обучения ноутбук также необходим. Школьники и студенты могут создавать презентации и конспекты, посещать онлайн-занятия, готовить материал и отправлять на проверку. Модель должна быть легкой и компактной, чтобы было удобно брать с собой и заниматься вне дома.

Важным дополнением являются наушники. С помощью них комфортно общаться по видеосвязи с преподавателями. Аудио гаджет обеспечивает качественную передачу звука, а благодаря микрофону вас хорошо слышно.

ТОП 5 ноутбуков до 15 000 грн

Перед началом нового учебного года важно заранее позаботиться о необходимых устройствах. Поэтому мы подготовили подборку, состоящую из пяти лучших недорогих ноутбуков, подходящих для дистанционного обучения.

Ноутбук Acer Aspire 3 A315-35-C10 (NX.A6LEU.013)

Оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. За производительность отвечает двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ SSD.

Из беспроводных интерфейсов присутствуют Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Есть по одному разъему HDMI и USB 2.0 + два порта USB 3.1. Acer Aspire 3 выполнен из пластика, с весом 1.9 кг и компактными габаритами. До 8 часов работы на одном заряде.

Ноутбук Lenovo IP1-15ADA7 (82R1008NRA)

Стильный и лёгкий ноутбук с 15,6-дюймовым TN-экраном. Разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей, частота обновления – 60 Гц. Покрытие дисплея матовое, что позволяет избежать бликов.

На борту стоит чипсет AMD Athlon Silver 3050U с двумя ядрами, чья тактовая частота колеблется от 2.3 до 4.3 ГГц. 8 ГБ оперативной и 256 ГБ SSD. Предустановлена операционная система Windows 11. Габариты 360.2 x 236 x 17.9 мм и вес 1.6 кг.

Ноутбук Asus M515DA-BR1782

Производительный 15,6-дюймовый ноутбук с матрицей TN+film и разрешением 1366 x 768 пикселей. Двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3250U с тактовой частотой 3.5 ГГц обеспечивает хорошее быстродействие. Оперативная память 8 ГБ, накопитель SSD на 512 ГБ.

Много нужных разъемов: HDMI, USB 3.2, USB Type-C, USB 2.0 и аудиоджек. Звуковая система SonicMaster с громким и качественным звучанием. Корпус Asus M515DA-BR1782 пластиковый, вес 1.8 кг, размеры 360.2 x 234.9 x 19.9 мм.

Ноутбук Acer Chromebook CB314-3H

Компактная 14-дюймовая модель с IPS-экраном разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. В качестве процессора используется двухъядерный Intel Celeron N4500 с тактовой частотой 2.8 ГГц. Оперативная память LPDDR4X объемом 4 ГБ, постоянный накопитель eMMC на 128 ГБ.

Предустановленна операционная система ChromeOS. Видеокарта UHD Graphics встроенная. Заявленное время автономной работы – до 11.5 часов. Есть веб-камера с разрешением HD 720p, кадридер, отверстие для замка Kensington и технология безопасности TPM.

Ноутбук HP 255-G9 8D4D2ES

Ноутбук в строгом классическом дизайне с 15.6-дюймовым IPS-экраном. Разрешение – 1920x1080 пикселей при частоте обновления 60 Гц. Покрытие антибликовое. Корпус черного цвета выполнен из пластика. Вес – 1.74 кг.

HP 255-G9 8D4D2ES работает под управлением мощного четырехъядерного процессора AMD Ryzen 3 5425U на частоте 4.1 ГГц. Оперативной памяти 8 ГБ, постоянной 256 ГБ SSD. Есть веб-камера, кадридер, разъем для наушников.

Благодаря качественному ноутбуку удастся добиться удобного и плодотворного дистанционного обучения. А докупив наушники, вы сможете выходить на видеосвязь в любое время.