Лучшие бюджетные смартфоны в Украине (2024): топ-3 краткое вступление

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Покупка нового смартфона – важное решение, особенно когда бюджет ограничен. В 2024 году производители наконец-то порадовали украинцев доступными моделями, которые действительно достойны внимания. Не нужно переплачивать, чтобы получить удобный, надежный и функциональный гаджет. Главное – знать, на что обратить внимание.

Обзор бюджетных смартфонов до 15000 грн в Украине: топ-3 (2024)

Poco X6 Pro 5G отличается мощным процессором Dimensity 8300 Ultra . Большой экран обеспечивает комфортное использование и погружение в контент. Основная камера на 64 МП гарантирует детализированные фотоснимки. Мощный процессор обеспечивает плавную работу, а зарядка 67 Вт позволяет быстро восстановить заряд, что немаловажно для активных пользователей.

Samsung Galaxy A54 5G со стильным дизайном и матовой задней панелью, не собирающей отпечатки пальцев. 6.4-дюймовый Super AMOLED дисплей (120 Гц) обеспечивает четкое изображение, делая просмотр видео и игр комфортным. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией дополнена дополнительными модулями для расширенных возможностей съемки.

Процессор Exynos 1380 обеспечивает стабильную работу, а аккумулятор на 5000 мАч – длительную автономность, хотя зарядка 25 Вт не рекордно быстра.

Moto Edge 50 Neo отличается уникальным дизайном, качественными материалами и эргономичной формой. 6.4-дюймовый дисплей FHD+ (120 Гц) гарантирует плавную картинку. Основная камера на 50 МП создает детализированные фотоснимки, а дополнительные модули расширяют творческие возможности. Процессор MediaTek Dimensity 7300 обеспечивает быструю работу, почти чистый Android имеет удобный и понятный интерфейс.

Лучшие защищенные смартфоны в Украине: топ-3 (2024)

Doogee S100 Pro – это защищенный смартфон с крепким корпусом из металла и пластика, усиленными углами и рельефной поверхностью, выдерживающий удары и экстремальные условия. Он соответствует стандартам IP68 и MIL-STD-810G, гарантируя водо- и пыленепроницаемость, а также устойчивость к экстремальным температурам.

Оснащенное процессором MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 48 МП основной и 16 МП фронтальной камерами, это устройство отличается высокой производительностью. Аккумулятор емкостью 22000 мАч обеспечивает до недели автономной работы, делая его идеальным выбором для экстремальных условий.

Преимущества Doogee S100 Pro:

Высокая выносливость и защита.

Большая емкость аккумулятора.

Достаточный объем памяти.

Blackview BL8800 – это крепкий смартфон с эргономичным корпусом, отвечающий стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, гарантируя защиту от воды, пыли, ударов и высоких температур. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, он обеспечивает стабильную производительность, а основная камера на 50 МП дополнена инфракрасной, что позволяет снимать даже в полной темноте.

Преимущества Blackview BL8800:

Расширены возможности ночной съемки.

Поддержка 5G.

Прочный корпус с высоким уровнем защиты.

Samsung Galaxy XCover Pro сочетает прочность и стиль благодаря сдержанному дизайну, тонкому корпусу и съемной панели для удобного обслуживания. Соответствие стандартам IP68 и MIL-STD-810G гарантирует защиту от воды, пыли и механических повреждений. Смартфон оснащен процессором Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ с возможностью расширения до 512 ГБ, основной камерой на 25 МП, фронтальной – 13 МП, а также съемным аккумулятором емкостью 4050 мАч.

Преимущества Samsung Galaxy XCover Pro:

Легкий и компактный среди защищенных моделей.

Сменный аккумулятор продлевает срок службы.

Оптимизированный для бизнеса, поддерживает корпоративные программы.

Если вам нужно срочно обновить устройство, но не хватает средств, можно рассмотреть возможность оформления кредита https://easypay.ua/catalog/credity-online-na-kartu

Лучшие игровые смартфоны в Украине: топ-3 (2024)

Asus ROG Phone 8 Pro предназначен для геймеров: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO (165 Гц) гарантирует плавный игровой процесс, а Snapdragon 8 Gen 3 с Adreno 750 обеспечивает мощность. Охлаждение GameCool 8 с 360 ° SoC Cooling System Gen 2 эффективно отводит тепло, позволяя играть без перегрева.

Аксессуары AeroActive Cooler X и ROG Tessen Mobile Controller придают комфорт. Благодаря IP68-защите смартфон надежен в любых условиях.

Nubia Red Magic 9 Pro поражает эргономичным дизайном и продуманной конструкцией. 6,8-дюймовый OLED-дисплей (2480×1116 пикселей, 120 Гц) обеспечивает четкость и плавность изображения. Мощные Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти гарантируют высокую производительность.

Уникальная система охлаждения ICE 13.0 с вентилятором (до 20 000 об/мин) предотвращает перегрев во время игр. Сенсорные триггеры и отдельный игровой режим усиливают удобство геймеров.

Oneplus 13 – Внешне выглядит как обычный премиальный смартфон, но качество реализации новейшего Snapdragon 8 Elite позволяет демонстрировать потрясающие результаты во всех современных играх. Выпарная камера и тепловые трубки эффективно охлаждают устройство. Смартфон сочетает в себе эстетику премиального девайса и высокую мощность для игровых целей





Эти модели показывают, как современные технологии могут улучшить мобильный гейминг, предоставляя пользователям в Украине широкий выбор высококачественных игровых устройств.