Лучшие бюджетные смартфоны в Украине (2024): топ-3 краткое вступление
Покупка нового смартфона – важное решение, особенно когда бюджет ограничен. В 2024 году производители наконец-то порадовали украинцев доступными моделями, которые действительно достойны внимания. Не нужно переплачивать, чтобы получить удобный, надежный и функциональный гаджет. Главное – знать, на что обратить внимание.
Обзор бюджетных смартфонов до 15000 грн в Украине: топ-3 (2024)
Poco X6 Pro 5G отличается мощным процессором Dimensity 8300 Ultra . Большой экран обеспечивает комфортное использование и погружение в контент. Основная камера на 64 МП гарантирует детализированные фотоснимки. Мощный процессор обеспечивает плавную работу, а зарядка 67 Вт позволяет быстро восстановить заряд, что немаловажно для активных пользователей.
Samsung Galaxy A54 5G со стильным дизайном и матовой задней панелью, не собирающей отпечатки пальцев. 6.4-дюймовый Super AMOLED дисплей (120 Гц) обеспечивает четкое изображение, делая просмотр видео и игр комфортным. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией дополнена дополнительными модулями для расширенных возможностей съемки.
Процессор Exynos 1380 обеспечивает стабильную работу, а аккумулятор на 5000 мАч – длительную автономность, хотя зарядка 25 Вт не рекордно быстра.
Moto Edge 50 Neo отличается уникальным дизайном, качественными материалами и эргономичной формой. 6.4-дюймовый дисплей FHD+ (120 Гц) гарантирует плавную картинку. Основная камера на 50 МП создает детализированные фотоснимки, а дополнительные модули расширяют творческие возможности. Процессор MediaTek Dimensity 7300 обеспечивает быструю работу, почти чистый Android имеет удобный и понятный интерфейс.
Лучшие защищенные смартфоны в Украине: топ-3 (2024)
Doogee S100 Pro – это защищенный смартфон с крепким корпусом из металла и пластика, усиленными углами и рельефной поверхностью, выдерживающий удары и экстремальные условия. Он соответствует стандартам IP68 и MIL-STD-810G, гарантируя водо- и пыленепроницаемость, а также устойчивость к экстремальным температурам.
Оснащенное процессором MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 48 МП основной и 16 МП фронтальной камерами, это устройство отличается высокой производительностью. Аккумулятор емкостью 22000 мАч обеспечивает до недели автономной работы, делая его идеальным выбором для экстремальных условий.
Преимущества Doogee S100 Pro:
- Высокая выносливость и защита.
- Большая емкость аккумулятора.
- Достаточный объем памяти.
Blackview BL8800 – это крепкий смартфон с эргономичным корпусом, отвечающий стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, гарантируя защиту от воды, пыли, ударов и высоких температур. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, он обеспечивает стабильную производительность, а основная камера на 50 МП дополнена инфракрасной, что позволяет снимать даже в полной темноте.
Преимущества Blackview BL8800:
- Расширены возможности ночной съемки.
- Поддержка 5G.
- Прочный корпус с высоким уровнем защиты.
Samsung Galaxy XCover Pro сочетает прочность и стиль благодаря сдержанному дизайну, тонкому корпусу и съемной панели для удобного обслуживания. Соответствие стандартам IP68 и MIL-STD-810G гарантирует защиту от воды, пыли и механических повреждений. Смартфон оснащен процессором Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ с возможностью расширения до 512 ГБ, основной камерой на 25 МП, фронтальной – 13 МП, а также съемным аккумулятором емкостью 4050 мАч.
Преимущества Samsung Galaxy XCover Pro:
- Легкий и компактный среди защищенных моделей.
- Сменный аккумулятор продлевает срок службы.
- Оптимизированный для бизнеса, поддерживает корпоративные программы.
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Лучшие игровые смартфоны в Украине: топ-3 (2024)
Asus ROG Phone 8 Pro предназначен для геймеров: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO (165 Гц) гарантирует плавный игровой процесс, а Snapdragon 8 Gen 3 с Adreno 750 обеспечивает мощность. Охлаждение GameCool 8 с 360 ° SoC Cooling System Gen 2 эффективно отводит тепло, позволяя играть без перегрева.
Аксессуары AeroActive Cooler X и ROG Tessen Mobile Controller придают комфорт. Благодаря IP68-защите смартфон надежен в любых условиях.
Nubia Red Magic 9 Pro поражает эргономичным дизайном и продуманной конструкцией. 6,8-дюймовый OLED-дисплей (2480×1116 пикселей, 120 Гц) обеспечивает четкость и плавность изображения. Мощные Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти гарантируют высокую производительность.
Уникальная система охлаждения ICE 13.0 с вентилятором (до 20 000 об/мин) предотвращает перегрев во время игр. Сенсорные триггеры и отдельный игровой режим усиливают удобство геймеров.
Oneplus 13 – Внешне выглядит как обычный премиальный смартфон, но качество реализации новейшего Snapdragon 8 Elite позволяет демонстрировать потрясающие результаты во всех современных играх. Выпарная камера и тепловые трубки эффективно охлаждают устройство. Смартфон сочетает в себе эстетику премиального девайса и высокую мощность для игровых целей
Эти модели показывают, как современные технологии могут улучшить мобильный гейминг, предоставляя пользователям в Украине широкий выбор высококачественных игровых устройств.