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Такие компании-гиганты как Xiaomi, Samsung, Apple, холдинг BBK давно заполонили рынок. В год они выпускают множество моделей и уверенно занимают первые места в рейтингах по продажам и популярности. Но есть и менее известные компании, которые только начинают производить крутые устройства, но уже заслуживают нашего внимания.

Сегодня мы подготовили ТОП-5 лучших телефонов от малоизвестных брендов, таких как Techo, Infinix, Blackview и ZTE. Давайте развеем предубеждения по этим компаниям и выясним, к каким смартфонам из их ассортимента стоит присмотреться.

ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Techo, Infinix, Blackview, ZTE

Tecno Camon 20 Pro

Infinix Hot 30

Blackview A200 Pro

ZTE Blade V50 Design 4G

Infinix Note 30 Pro

Итоги

Производители, о которых мы будем говорить, в основном ориентируются на бюджетный сегмент. Поэтому в наш рейтинг попали недорогие телефоны – они могут похвастаться низкой ценой и приятными характеристиками.

Tecno Camon 20 Pro

Tecno Camon 20 Pro

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Начинаем со смартфона Tecno Camon 20 Pro, привлекающего необычным дизайном. На задней панели модели имеется ярко выраженный градиент в виде фигур неправильной формы. Телефон можно приобрести в двух цветах – Predawn Black и Serenity Blue. Корпус полностью сделан из пластика.

По габаритам Tecno Camon 20 Pro достаточно большой – 163.4 x 76.7 x 7.8 мм. К преимуществам следует отнести влагозащиту IP53. 6.67-дюймовый AMOLED-экран получил разрешение 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Благодаря наличию функции DC Dimming у вас не будет проблем с ШИМом.

В качестве процессора Tecno Camon 20 Pro используется бюджетный, но неплохой Helio G99. Это железо начального уровня, поэтому с требовательными играми и другими сложными задачами оно не справится. Но в повседневном использовании проблем не будет. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, постоянной – 256 ГБ. К сожалению, карту памяти нельзя установить.

Теперь быстро пройдемся по камерам Tecno Camon 20 Pro. Параметры здесь очень скромные: главный 64-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Оптической стабилизации нет, а запись видео осуществляется в 1080p@30fps. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп хорошая.

Работает аппарат под управлением операционной системы Android 13 с прошивкой HIOS 13, о которой мало кто слышал. Стереозвук хороший, также есть аудиоджек. Батарея получила отличную емкость 5000 мАч. Быстро подкормить аккумулятор позволит 33-ваттная зарядка.

ТОЧНО ПРИВЛЕЧЕТ СВОИМ ДИЗАЙНОМ Tecno Camon 20 Pro Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Необычный дизайн

+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Влагозащита IP53

+ Фронтальная камера на 32 Мп

+ Отличная автономность

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Минусы

- пластиковый корпус

- Запись видео только в 1080p@30fps

﻿- Нет слота для SD-карты 8/256 - від 8 593 грн

Infinix Hot 30

Infinix Hot 30

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Очень бюджетный смартфон от Infinix, обладающий набором необходимых характеристик. IPS-экран диагональю 6.78 дюймов получил разрешение 1080 x 2460 пикселей, частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость 600 нит. Параметры скромные, но цена максимально низкая. В материалах корпуса используется исключительно пластик, а по габаритам Infinix Hot 30 немаленький – 168,7 x 76,6 x 8,4 мм с весом 196 граммов.

Мобильное устройство работает на базе 12-нанометрового процессора Mediatek Helio G88. Да, это слабенький и уже устаревший процессор, но до сих пор он нормально справляется с базовыми задачами, такими как веб-серфинг, общение в мессенджерах и просмотр видео. Радует объем оперативной памяти на 8 ГБ, а постоянный накопитель идет на 128 или 256 ГБ. Поддерживается установка карты памяти до 1 ТВ.

Программное обеспечение Infinix Hot 30 свежее и актуальное – Android 13 с оболочкой XOS 12.6. Имейте в виду, что телефон не работает в сети 5G, он поддерживает только LTE. Зато есть NFC-модуль, FM-радио и аудиоджек для подключения проводных наушников.

Камеры Infinix Hot 30 начального уровня, чего следовало ожидать. По существу здесь установлен только один рабочий модуль на 50 Мп с автофокусировкой. Дополнительный сенсор на 0.8 Мп, позиционирующийся как вспомогательная линза, вряд ли понадобится. Видео можно записывать в 1440p@30fps, что немного больше, чем привычное и скудное разрешение 1080p.

Фронтальная камера Infinix Hot 30 тоже не вызывает восторга – всего 8 Мп и запись в 1080p с 30 кадрами в секунду. А вот автономность, как обычно, не подвела. Телефон оснащен батареей с хорошей емкостью 5000 мАч и 33-ваттной зарядкой.

УЛЬТРАБЮДЖЕТНИК, ЗА КОТОРЫЙ НЕ СТЫДНО Infinix Hot 30 Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 6/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Поддерживается SD-карта

+ Есть аудиоджек и NFC

+ Аккумулятор 5000 мАч

+ Экран с неплохим разрешением

+ Очень низкая цена

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Минусы

- слабое железо

- посредственные камеры

- Везде пластик 8/256 - від 5 350 грн

Blackview A200 Pro

Blackview A200 Pro

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Бренд Blackview в последнее время стал достаточно популярен, но пользователи все равно не так часто обращают внимание на его ассортимент. А зря. Из достойных бюджетных моделей мы можем посоветовать Blackview A200 Pro.

Этот телефон может похвастаться стильным дизайном и изогнутым экраном, прямо как у более дорогих аппаратов. Расцветки очень нежные и привлекательные – Daybreak Blue, Meteor Purple и Polar Night Black. К сожалению, Blackview A200 Pro полностью сделан из пластика, а так бы вообще не было никаких претензий к его сборке и внешнему виду.

Размеры у него стандартные по современным меркам – 162.2 x 73.6 x 8.6 мм с весом 196 грамм. 6.67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2400x1080 пикселей обновляется с частотой 120 Гц. На экране есть защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Производительность Blackview A200 Pro неплохая, учитывая его цену. Здесь все тот же Mediatek Helio G99 с 12 ГБ оперативной памяти. Согласитесь, что такого объема оперативной памяти достаточно, да еще предусмотрена функция виртуального расширения ОЗУ. Прямо аттракцион невиданной щедрости.

Постоянный накопитель идет на 256 ГБ с возможностью установки microSDXC до 1 ТБ. Сеть 5G не поддерживается, но пока в нашей стране она и не нужна. Камеры Blackview A200 Pro вполне хороши: основной модуль на 108 Мп, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Максимальное качество для записи видео – 1440p@30fps. Фронталка с нормальным разрешением 16 Мп.

И наконец автономность Blackview A200 Pro. Телефон стал владельцем аккумулятора емкостью 5050 мАч при мощности зарядки 66 Вт.

"ФЛАГМАН" В БЮДЖЕТНОМ СЕГМЕНТЕ Blackview A200 Pro Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Качественный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Стильный дизайн и загнутый дисплей

+ 12 ГБ ОЗУ

+ Есть ультраширик

+ 66-ваттная проводная зарядка

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Минусы

- Нет аудиоджека

- пластиковый корпус 12/256 - від 8 817 грн

ZTE Blade V50 Design 4G

ZTE Blade V50 Design 4G

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Бренд ZTE нельзя назвать малоизвестным в буквальном смысле этого слова, поскольку он уже давно существует на рынке и занимается выпуском большого количества различных устройств. Но их телефоны уже не пользуются особенной популярностью. Это нужно исправлять, ведь интересные модели в ассортименте есть.

Из ультрабюджетного сегмента выделяется ZTE Blade V50 Design 4G. Выглядит телефон неплохо благодаря стеклянной задней крышке и интересным цветам Beach Green, Sunrise Violet и Diamont Black. Вот только впечатление немного портит устаревший каплевидный вырез и пластиковый каркас.

Дисплей ZTE Blade V50 Design 4G хороший, но не выходит за рамки ультрабюджетного сегмента – это IPS-матрица с разрешением 2408 х 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и стандартной яркостью 400 нит. По размерам все стандартно: 165 x 76.1 x 8.3 мм при весе 207 грамм. Рамки вокруг экрана достаточно тонкие, что не может не радовать.

А вот железо у ZTE Blade V50 Design 4G очень среднее – это 12-нанометровый процессор Unisoc T606, производительности которого будет хватать только для базовых задач. Но рассчитывать на большее в ультрабюджетнике не приходится.

В то же время модификация памяти идет на 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Также поддерживается microSDXC, поэтому беспокоиться о нехватке свободного места не придется.

Основная камера ZTE Blade V50 Design 4G получила три модуля: главный на 50 Мп и макро+датчик глубины по 2 Мп. Фронталка на 8 Мп. Видеоролики можно записывать в 1080p@30fps. Всё очень скромно. Аккумулятор ZTE Blade V50 Design 4G имеет отличную емкость 5000 мАч с 22.5-ваттной зарядкой.

УЛЬТРАБЮДЖЕТНИК СО СТЕКЛЯННЫМ КОРПУСОМ ZTE Blade V50 Design 4G Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 5/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 5/10

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Плюсы

+ Стеклянная задняя крышка

+ Поддержка microSDXC и аудиоджека

+ 8 ГБ ОЗУ

+ Батарея на 5000 мАч

+ Дешевый

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Минусы

- слабое железо

- Не очень хорошая основная и передняя камера

- Маленькая мощность зарядки

- устаревший каплевидный вырез 8/128 - від 5 168 грн 8/256 - від 5 855 грн

Infinix Note 30 Pro

Infinix Note 30 Pro

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И наконец еще один хороший смартфон от Infinix – Note 30 Pro. Дизайн здесь очень необычен – грани экрана полностью плоские, а модули камер помещены в квадратный блок в центре корпуса. Особенно эффектно девайс смотрится в цвете Variable Gold, но это, как обычно, дело вкуса. Задняя крышка стеклянная. Есть небольшая влагозащита IP53.

6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Размеры Infinix Note 30 Pro составляют 162.72 x 75.95 x 8.12 мм при весе 203 грамма. В телефоне установлен процессор Helio G99, который производители любят использовать в недорогих моделях. Такой чип спокойно подойдет для удобного повседневного использования.

Infinix Note 30 Pro предлагается в единой модификации – 8/256 ГБ. Не забываем о виртуальном расширении ОЗУ и поддержке microSDXC объемом до 2 ТБ. Как и предыдущие модели, мобильное устройство не работает в сети 5G, поэтому учтите это на будущее.

Камеры Infinix Note 30 Pro нельзя назвать крутыми, но они лучше, чем у некоторых конкурентов из сегодняшней подборки. Главный модуль на 108 Мп и это главное, что вам нужно знать. 2-мегапиксельная макро и датчик глубины в расчет не берем.

Батарея Infinix Note 30 Pro с емкостью 5000 мАч, а проводная зарядка имеет мощность 68 Вт. И самое крутое – наличие беспроводной технологии на 15 Вт. Ее мы точно не ожидали увидеть в бюджетном сегменте.

ХОРОШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА Infinix Note 30 Pro Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 900 нит и частотой 120 Гц

+ Влагозащита IP53

+ Стеклянная задняя крышка

+ Фронтальная камера на 32 Мп

+ Беспроводная зарядка

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Минусы

- Нет ультраширика 8/256 - від 8 999 грн

Итоги

Мы рассказали вам о 5 лучших доступных телефонах от малоизвестных брендов. Давайте подведем краткие итоги по всему вышесказанному:

Бюджетный смартфон от малоизвестного бренда с лучшим дизайном – Tecno Camon 20 Pro ;

Бюджетный смартфон от малоизвестного бренда с лучшим экраном – Blackview A200 Pro ;

Лучший ультрабюджетный смартфон от малоизвестного бренда – ZTE Blade V50 Design 4G ;

Лучший сбалансированный дешевый смартфон от малоизвестного бренда – Infinix Hot 30 ;

Лучший бюджетный смартфон от малоизвестного бренда с беспроводной зарядкой – Infinix Note 30 Pro .

Напишите в комментариях, какой доступный смартфон из сегодняшней подборки понравился вам.