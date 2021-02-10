ТОП-5 лучших смартфонов до 20 000 грн на начало 2024 года - подборка

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Среднебюджетный сегмент пользуется наибольшей популярностью среди пользователей. В нем можно найти мобильные устройства с отличными характеристиками и по адекватной цене. В этой ценовой категории больше всего «топов за свои деньги», да и выбор моделей от разных производителей впечатляет.

Мы подготовили подборку, состоящую из 5 лучших смартфонов в начале 2024 года до 20 000 грн. Вы сможете подобрать подходящий для себя девайс с качественным экраном, мощной начинкой, хорошими камерами и отличной автономностью.

ТОП-5 лучших телефонов до 20 000 грн на начало 2024 года

Realme GT Neo 5﻿

Google Pixel 7a

Redmi Note 13 Pro Plus

Samsung Galaxy A54

Motorola Edge 40 Neo

Выводы

В наш рейтинг вошли смартфоны от нескольких крупных производителей – это Xiaomi, Samsung, Realme, Moto и Google. Вы точно не ошибетесь с выбором, поскольку каждая модель заслуживает внимания.

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5

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Подборку открывает младший флагман под названием Realme GT Neo 5. У него установлен 6.74-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением 2772х1240 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Габариты стандартны как для современного смартфона – 163.85×75.75×8.9 мм с весом 199 граммов.

Корпус Realme GT Neo 5, к сожалению, полностью выполнен из пластика, зато на передней панели имеется защитное стекло Gorilla Glass 5. Телефон выполнен в игровом стиле Realme: в фиолетовом окрашивании по корпусу идет дополнительная полоска. Также есть белый и черный цвета. На задней панели размещается RGB-подсветка.

Одно из главных преимуществ Realme GT Neo 5 – это мощный процессор флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который отлично подойдет для требовательных игр. Потому Realme GT Neo 5 можно смело рассматривать как геймерский смартфон. Пользователь может выбрать из трех модификаций: постоянной памяти у всех 256 ГБ, оперативной – 8, 12 или 16 ГБ.

Камеры Realme GT Neo 5 тоже отличные: главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп. Снимки на главный объект получаются очень хорошего качества. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4K@/60fps. Фронтальная камера на 16 Мп тоже не вызывает вопросов.

В Realme GT Neo 5 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 150 Вт. Это обеспечивает длительное время работы на одном заряде и молниеносную подпитку батареи.

ВАРИАНТ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ Realme GT Neo 5 ﻿ Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 10/10﻿ ﻿ Плюсы: + Экран с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц + Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 + Главный модуль Sony IMX890 на 50 Мп + Зарядка 150 Вт Минусы: - Нет аудиоджека - полностью пластиковый корпус 8/256 - від 17 499 грн 12/256 - від 16 749 грн 16/256 - від 18 909 грн

Google Pixel 7a

Google Pixel 7a

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Следующий достойный смартфон будет от фирмы Google – это младший флагман Пиксель 7а, выпущенный в 2023 году. По размерам его можно считать компактным: 152×72,9×9 мм с весом 193,5 граммов. Заявлен стандарт влагозащиты IP67. Корпус пластиковый, а рамки алюминиевые. Можно подключить eSIM.

OLED-экран в Google Pixel 7a a с диагональю 6.1 дюйм при разрешении 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления может показаться небольшой – 90 Гц вместо привычных 120 Гц. Также к недостаткам следует отнести широкие рамки вокруг дисплея. Телефон предлагается в цветах Charcoal, Snow, Sea и Coral.

Теперь о производительности: на борту Pixel 7a установлен 5-нанометровый Google Tensor G2. Для повседневного использования его мощности будет достаточно. Есть только одна модификация памяти на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Из коробки аппарат работает на Android 13, но есть возможность обновиться до Android 14.

Google Pixel 7A может похвастаться хорошей фотосъемкой. Все аппараты этого бренда отлично фотографируют, и дело здесь не только в технических характеристиках, но и в программной обработке. Основной модуль Пикселя 7А на 64 Мп с OIS, а ультраширик на 13 Мп. Записывать видео можно в 4K@30/60fps. Фронталка на 13 Мп, селфи получаются детализированными и приятными.

Со временем автономной работы у Google Pixel 7A все хорошо, но без излишеств. Аккумулятор идет на 4385 мАч с 18-ваттной проводной и 7.5-ваттной беспроводной зарядкой. Для современного субфлагмана это очень маленькая мощность.

ДОЛГИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОС Google Pixel 7a Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 6/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Чистый Android + А люминиевые рамки + Поддержка eSIM + Влагозащита IP67 + Хорошие камеры Минусы: - Частота обновления экрана 90 Гц - Пластиковая задняя крышка - Только 128 ГБ ПЗП 8/128 - від 14 399 грн

Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Redmi Note 13 Pro Plus

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Дальше будет представитель от Xiaomi – Redmi Note 13 Pro Plus 5G с 6.67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1220 x 2712 пикселей. Частота обновления здесь 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1800 нит. Redmi Note 13 Pro Plus 5G достаточно большой и тяжелый: 161.4 x 74.2 x 8.9 мм с весом 199-204.5 граммов. Имеется полноценный стандарт влагозащиты IP68.

В качестве процессора в Redmi Note 13 Pro Plus 5G используется 4-нанометровый чип Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Это субфлагманское железо, справляющееся с большинством сложных задач. Картину дополняют модификации памяти от 8/256 до 16/512 ГБ.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G из коробки работает на MIUI 14 и Android 13, но вы сможете обновить девайс до HyperOS (MIUI 15) и Android 14.

Камеры – это однозначное преимущество данного Редмика. Главный модуль у него на 200 Мп с оптической стабилизацией. Если делать фото в таком режиме, они получаются с очень высокой детализацией. Ультраширик и макро стандартные – по 8 и 2 Мп соответственно. Видеоролики пишутся в 4K@24/30fps.

Аккумулятор Redmi Note 13 Pro Plus 5G имеет емкость 5000 мАч со 120-ваттной зарядкой. Производитель заявляет, что до 100% телефон зарядится всего через 20 минут.

СРЕДНЕБЮДЖЕТНЫЙ КАМЕРОФОН Redmi Note 13 Pro Plus 5G Оценки Камеры: 10/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Процессор Dimensity 7200 Ultra + Влагозащита IP68 + Основная камера 200 Мп + Зарядка на 120 Вт Минусы: - большой вес - пластиковый корпус 8/256 - від 15 399 грн 12/512 - від 14 499 грн

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54

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В ассортименте южнокорейского бренда Samsung можно найти много хороших среднебюджетных моделей. Из них выделяется Samsung Galaxy A54 – компактный аппарат с габаритами 158.2 x 76.7 x 8.2 мм. А вот вес немаленький – целых 202 грамма. Есть технология eSIM, а также девайс защищенный от влаги и пыли по стандарту IP67.

Корпус Samsung Galaxy A54 сделан из стекла, но пластиковый каркас. Модель продается в цветах Lime, Graphite, Violet, White. Дизайн стильный и аккуратный, но рамки вокруг экрана могли бы сделать поменьше.

Из характеристик заявлен 6.4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и стандартной яркостью 1000 нит.

На борту установлен процессор Exynos 1380, который с повседневными задачами справляется отлично, но в мощных играх на ультравысоких настройках демонстрирует печальные результаты.

Вариантов памяти много: от 4/128 Гб до 8/256 Гб. Согласитесь, что базовая модификация выглядит совсем по-детски в 2024 году. Можно установить microSDXC. Главный модуль на 50 Мп с OIS делает отличные снимки при любых условиях освещения. Это один из самых лучших результатов в среднебюджетном сегменте. Ультраширик на 12 Мп тоже великолепен.

С завода Samsung Galaxy A54 поставляется под управлением Android 13, но можно будет обновиться до Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время без подзарядки. А вот быстро подкормить аккумулятор не удастся, мощность зарядки всего 25 Вт.

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo

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И наконец обсудим телефон от Motorola – Edge 40 Neo с 6.55-дюймовым P-OLED экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Дисплей у смартфона изогнут, а размеры корпуса составляют 159.6 x 72 x 7.9 мм по весу 170-172 грамма. И задняя крышка, и каркас сделаны из пластика.

К преимуществам Motorola Edge 40 Neo хотим отнести влагозащиту IP68 и технологию eSIM. Девайс предлагается в цветах Black, Soothing Sea, Caneel Bay и Peach Fuzz. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7030, выполненный по 6 нанометрам. Найти устройство можно в трех версиях: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ.

Работает Motorola Edge 40 Neo на «чистом» Android 13, но уже запланировано обновление до Android 14. Камера идет на два модуля: главный 50 Мп из OIS и ультраширокий 13 Мп. Никаких лишних сенсоров по 5 или 2 Мп.

Фотографирует смартфон хорошо, как для своего ценового сегмента. Максимальное качество видеозаписи – 4K@30fps. Фронтальная камера с большим разрешением 32 Мп и записью видео тоже в 4K@30fps.

Нам осталось сказать всего несколько слов об автономности. Батарея у Motorola Edge 40 Neo с емкостью 5000 мАч, мощность подзарядки составляет 68 Вт. До 50% аппарат заряжается примерно через 15 минут.

ЕСЛИ НРАВИТСЯ ЧИСТЫЙ ANDROID Motorola Edge 40 Neo Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Частота обновления экрана 144 Гц + Хорошие камеры + Защита IP68 + Отличная повседневная производительность Минусы: - полностью пластиковый корпус 12/256 - від 11 559 грн

Итоги

Мы рассказали о 5 лучших телефонах до 20 000 грн от разных производителей. Подведем итоги и обозначим лучшие модели по конкретным позициям:

Лучший смартфон до 20 000 грн для игр в начале 2024 года – Realme GT Neo 5 ;

Смартфон с лучшей камерой до 20 000 грн в начале 2024 года – Redmi Note 13 Pro Plus 5G ;

Лучший телефон до 20 000 грн в начале 2024 года, который будет долго обновляться – Google Pixel 7a ;

Смартфон с лучшим дизайном до 20 000 грн в начале 2024 года – Samsung Galaxy A54 ;

Лучший универсальный телефон до 20 000 грн в начале 2024 года – Motorola Edge 40 Neo .

Напишите в комментариях, какая модель вам понравилась.