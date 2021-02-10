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Бренд Realme вже давно заслужив на визнання і любов мільйонів користувачів. Протягом багатьох років смартфони цього виробника займають лідируючі позиції в бюджетній та середньобюджетній категорії, і навіть обганяють за деякими позиціями телефони від Xiaomi.

Сьогодні ми підготували добірку, що складається з 5 найкращих телефонів Realme, які можна купити у 2024 році. Це будуть як доступні моделі, так і справжні вбивці флагманів із крутими характеристиками.

ТОП-5 найкращих смартфонів Realme

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo3

Realme 11 Pro

Realme 11 5G

Realme C55﻿

Підсумки

Спочатку поговоримо про найтоповіші мобільні пристрої Realme, потім перейдемо в середньобюджетний сегмент, а наостанок обговоримо недорогі моделі. Кожен користувач зможе підібрати ідеальний для себе смартфон, виходячи із співвідношення ціни та параметрів.

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5

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Перше місце у добірці займає Realme GT Neo 5 з 6.74-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів, з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт.

На задній панелі Realme GT Neo 5 є RGB-ілюмінація, та й весь дизайн смартфона витриманий в ігровому стилі. Realme GT Neo 5 можна знайти у кольорах Purple, Black та White.

У матеріалах корпусу використовується пластик, що для когось може стати вагомим мінусом. Габарити телефону стандартні: 163.9 x 75.8 x 8.9 мм із вагою 199 грамів.

Процесор – головна фішка Realme GT Neo 5. Девайс працює на базі 4-нанометрового Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а обсяг оперативної пам'яті становить 8, 12 або 16 ГБ. Постійної пам'яті у всіх модифікаціях 256 ГБ.

Realme GT Neo 5 без проблем справляється з потужними іграми та демонструє чудові показники продуктивності. З коробки пристрій функціонує під керуванням Android 13 та Realme UI 4.0.

Камери у Realme GT Neo 5 теж гідні. Основний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією, ультраширік на 8 Мп та додатковий модуль на 2 Мп. Головний сенсор фотографує чудово, надширококутний теж непоганий. Запис відео можливий у 4K з 60fps.

Автономність теж зараховується до переваг Realme GT Neo 5 завдяки акумулятору ємністю 5000 мАг та дротовій зарядці на 150 Вт.

Плюси:

Відмінний AMOLED-дисплей;

Процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1;

Багато пам'яті;

Зарядка на 150 Вт.

Мінуси:

Пластиковий корпус.

Realme GT Neo3

Realme GT Neo 3

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Наступний крутий телефон – це Realme GT Neo 3, який вийшов у 2022 році. За характеристиками ця модель досі є дуже актуальною.

6.7-дюймовий AMOLED-екран має роздільну здатність 1080 x 2412 пікселів при частоті оновлення 120 Гц. Каркас корпусу Realme GT Neo 3 пластиковий, але задня кришка скляна.

Розміри становлять 163.3 x 75.6 x 8.2 мм за вагою 188 грамів. Realme GT Neo 3 представлений у трьох кольорах – Asphalt Black, Sprint White та Nitro Blue.

Начинка смартфона дуже крута – це 5-нанометровий чіп Mediatek Dimensity 8100. Він забезпечує гідну продуктивність в іграх і при цьому не сильно гріється. Realme GT Neo3 можна розглядати як ігровий смартфон.

Вибір модифікацій великий – від 6/128 ГБ до 12/512 ГБ. З заводу Realme GT Neo 3 працює на Android 12, але ви зможете відразу оновитися до новішої версії ПЗ.

Параметри камер у Realme GT Neo 3 такі самі, як і в попередній моделі. Головний сенсор йде на 50 Мп з OIS, а завершує картину 8-мегапіксельний ультраширік та 2-мегапіксельний додатковий сенсор. Фронталка на 16 Мп.

Батарея у Realme GT Neo 3 з ємністю 5000 мАг. Заряджання потужністю 80 Вт повністю нагодує батарею до 100% за 32 хвилини.

Плюси:

Скляна кришка корпусу;

Круті модифікації пам'яті;

Чудова продуктивність;

Немає проблем із автономністю.

Мінуси:

Android 12 з коробки;

Пластикові грані.

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro

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Переходимо до більш доступного сегменту, і тут виділяється Realme 11 Pro з 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм роздільною здатністю 1080 x 2412 пікселів, з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 950 ніт.

Корпус Realme 11 Pro теж повністю пластиковий, але у двох кольорах є покриття з екошкіри. Взагалі модель доступна в трьох кольорах: Astral Black, Sunrise Beige та Oasis Green. За габаритами все як зазвичай: 161.7 x 73.9 x 8.2 (8.8) мм з вагою 183 (189) грамів.

У якості процесора Рілмі 11 Про виступає Mediatek Dimensity 7050, побудований по 6 нанометрах. Це хороший середньорівневий чіп, який не впорається з ресурсомісткими іграми на максималках, але відмінно покаже себе у повсякденному використанні.

В AnTuTu Realme 11 Pro набирає близько 540 тисяч балів. Не суперпоказник, але для бюджетного смартфона цього достатньо з головою.

Модифікації пам'яті починаються з 8/128 ГБ та закінчуються на 12/512 ГБ. Тут все шикарно. З заводу на телефоні встановлено Андроїд 13 та фірмова оболонка Realme UI 4.0.

Камери Рілмі 11 Про теж непогані, але це можна сказати лише про головний сенсор на 100 Мп з оптичною стабілізацією. Справа в тому, що смартфон взагалі не отримав ультраширік, а як додатковий сенсор використовується марний датчик глибини на 2 Мп.

Основна камера Realme 11 Pro вміє писати відео у 4K@30fps, а 16-мегапіксельна фронталка – тільки в 1080p@30fps.

Завдяки акумулятору на 5000 мАг Рілмі 11 Про здатний пропрацювати до двох днів на одному заряді. Потужність зарядки складає 67 Вт, і цього цілком достатньо.

Плюси:

Чудовий екран;

Незвичайний дизайн;

Хороша продуктивність;

Батарея на 5000 мАг.

Мінуси:

Пластиковий корпус;

Нема ультраширіка.

Realme 11 5G

Realme 11 5G

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З одинадцятої лінійки Рілмі також рекомендуємо звернути увагу на базову модель із приставкою 5G. Тут встановлений 6.72-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 680 ніт.

За розмірами Realme 11 5G досить великий та важкий – 165.7 x 76 x 8.1 мм з вагою 190 грамів. Знайти модель можна у двох кольорах: Midnight Black та Sunrise Gold. Є слот для microSDXC, а також передбачений аудіоджек.

Процесором Рілмі 11 5G є 6-нанометровий Mediatek Dimensity 6100+. Для бюджетного сегмента це цілком гарне залізо. Оперативна пам'ять має 8 ГБ, а постійну можна вибрати на 128 або 256 ГБ.

Головний сенсор Рілмі 11 з роздільною здатністю 108 Мп, оптична стабілізація відсутня. Ультраширіка також немає. Роль другого модуля виконує 2-мегапіксельний датчик глибини.

Фронтальна камера на 16 Мп, її можна назвати непоганою. Запис відео на обидві камери здійснюється лише у 1080p@30fps.

З автономністю ситуація стандартна: батарея на 5000 мАг та потужність зарядки 67 Вт.

Плюси:

Є слот для карти пам'яті та аудіоджек;

Нормальний процесор;

Гарна автономність.

Мінуси:

Нема ультраширіка;

Запис відео лише у 1080p@30fps.

Realme C55

Realme C55

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І, нарешті, останній смартфон із сьогоднішньої добірки відноситься до ще більш доступного сегменту. Realme C55 отримав 6.72-дюймовий IPS-дисплей зі стандартною роздільною здатністю 2400x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 680 ніт.

Звичайно, смартфон повністю виконаний із пластику, а його габарити складають 165.6x75.9x7.9 мм при вазі 189 грамів. Забарвлення, які пропонуються на вибір – це Sun Shower , Rainy Night та Rainforest.

Наступний важливий момент – продуктивність. Під капотом у Realme C55 знаходиться 12-нанометровий процесор Mediatek Helio G88. Це залізо показує досить скромні показники продуктивності, але при повсякденному використанні проблем не буде.

Варіанти пам'яті Рілмі С55 дуже різноманітні: від 4/64 ГБ до 8/256 ГБ. Можна поставити microSDXC, а також скористатися аудіоджеком.

Камери Realme C55 відповідають ультрабюджетному сегменту: основний 64-мегапіксельний сенсор, датчик глибини на 2 Мп та фронталка на 8 Мп. Відео можна писати у 1080p@30/60fps.

Залишилося закрити питання із автономністю. Realme C55 отримав батарею на 5000 мАг з 33-ватною зарядкою. До 50% апарат має заряджатися за 29 хвилин.

Плюси:

Частота поновлення 120 Гц;

Багато модифікацій пам'яті;

Є слот для карти пам'яті та аудіоджек;

Низька ціна.

Мінуси:

Слабкий процесор;

Не дуже яскравий екран;

Камери початкового рівня.

Підсумки

Ми розповіли вам про 5 кращих телефонів Realme, які можна купити на початку 2024 року. Давайте підіб'ємо підсумки всього вищесказаного:

Найкращий смартфон Realme з крутими характеристиками на початок 2024 року – Realme GT Neo 5 ;

Найкращий ігровий телефон Realme на початок 2024 року – Realme GT Neo3 ;

Найкращий смартфон Realme з незвичайним дизайном на початок 2024 року – Realme 11 Pro ;

Найкращий недорогий смартфон Realme на початок 2024 року – Realme 11 5G ;

Найкращий ультрабюджетний телефон Realme на початок 2024 року – Realme C55.

Напишіть у коментарях, який смартфон Рілмі із сьогоднішньої добірки сподобався вам найбільше.