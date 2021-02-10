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Мы продолжаем подводить итоги года и рассказываем вам о лучших смартфонах от разных производителей. Наш предыдущий материал был посвящен лучшим телефонам Xiaomi, а сегодня расскажем о самых крутых моделях Realme, которые были представлены в течение 2023 года.

В подборку вошли 8 отличных смартфонов, и на них следует обратить внимание. Бренд Realme предлагает хорошие характеристики по адекватной цене, потому эти устройства пользуются большой популярностью. Но если вы плохо знакомы с ассортиментом Realme или просто не знаете, какой смартфон подобрать, вам поможет сегодняшний рейтинг.

ТОП-8 лучших смартфонов Realme за 2023 год

Realme GT5 Pro

Realme GT Neo 5

Realme GT5 240W

Realme GT Neo5 SE

Realme 11 Pro+

Realme 11 5G

Realme 11 4G

Realme C67﻿

Итоги

Как и в предыдущей подборке, мы будем обсуждать не только флагманы. В рейтинг попали многие бюджетные и среднебюджетные телефоны, которые однозначно являются «ТОПами за свои деньги».

Realme GT5 Pro

Realme GT5 Pro

Открывает нашу подборку флагманский смартфон Realme GT5 Pro, который был представлен совсем недавно, но уже успел произвести фурор в технологическом мире. Параметры у него топовые, а вот цена как у среднебюджетника. Согласитесь, это идеальное сочетание.

Realme GT5 Pro получил 6.78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1264 x 2780 пикселей и пиковой яркостью 4500 нит. Корпус стеклянный, а грани алюминиевый. В некоторых цветах используется покрытие из экокожи.

Габариты у Realme GT5 Pro немаленькие – 161.7 x 75.1 x 9.2 мм при весе 218 или 224 грамма. Заявлена неплохая влагозащита по стандарту IP64. "Сердцем" аппарата является мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Объем ПЗУ можно выбрать на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камеры Realme GT 5 Pro тоже соответствуют флагманскому сегменту: основной и перископный телефотомодули по 50 Мп и чуть скромнее ультраширик на 8 Мп. Видео пишет в максимальном качестве 4K с 60 кадрами в секунду. Фронталка на 32 Мп показывает очень хорошие результаты.

Realme GT5 Pro поддерживает разблокировку экрана по отпечатку ладони. Порадовал качественный стереозвук, поддерживающий сертификацию Dolby Atmos. Аккумулятор обладает большой емкостью 5400 мАч. Мощность проводной зарядки идет на 100 Вт, а беспроводной – на 50 Вт.

НАСТОЯЩИЙ ФЛАГМАН Realme GT5 Pro Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.

+ Премиальные материалы корпуса

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

+ Отличные камеры

+ Есть беспроводная 50-ваттная зарядка + Адекватная цена

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Минусы

- Пока только китайская версия

- большие габариты и вес

- Средний ультраширик 12/256 - очікується 16/256 - очікується 16/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується

Realme GT Neo5

Realme GT Neo 5

Это отличный среднебюджетник, который порадует нас 6.74-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Поддерживается режим HDR10+, а вот Dolby Vision отсутствует. Влагозащита, к сожалению, официально не заявлена. На задней панели имеется дополнительная иллюминация. Габариты составляют 163,9 x 75,8 x 8,9 при массе 199 г.

В качестве процессора в Realme GT Neo5 используется Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Это топовое железо, которое, хоть и уступает более свежее флагманское решение от Qualcomm, но все равно отлично справляется абсолютно со всеми нагрузками.

В Realme GT Neo5 есть три версии памяти: 8/256, 12/256 и 16/256 ГБ. Согласитесь, что не мешало бы разнообразить объем постоянного накопителя, но что есть, то есть. Смартфон работает под управлением Android 13 на базе Realme UI 4.0.

Основная камера Realme GT Neo5 имеет три модуля: главный на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокий на 8 Мп и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор. Здесь нет такого шикарного набора камер, как у Realme GT5 Pro, но эти параметры полностью соответствуют среднебюджетному уровню.

Автономность Realme GT Neo5 однозначно на высоком уровне: здесь представлен аккумулятор емкостью 5000 мАч и проводная зарядка на 150 Вт.

Realme GT5 240W

Realme GT5 240W

Конечно, мы не могли обойти стороной Realme GT5 240W, который способен похвастаться не только поразительной мощностью зарядки, но и другими крутыми характеристиками. Прежде всего, это AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит при диагонали 6.74 дюйма.

Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 легко справляется с любой нагрузкой, а объем памяти на 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ будет достаточно активным пользователям. Набор камер такой же, как у Realme GT Neo5: основной модуль 50 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро на 2 Мп.

Корпус Realme GT5 240W выполнен из стекла, рамки алюминиевые. Немного огорчает, что влагозащита официально не заявлена. Размеры у смартфона большие, но уже привычные по современным меркам – 163.1 x 75.4 x 8.9 мм при весе 205 граммов.

Аккумулятор Realme GT5 240W имеет емкость 4600 мАч, что поменьше, чем у других субфлагманов. Однако это полностью компенсируется огромной мощностью зарядки 240 Вт.

ПОТРЯСАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ЗАРЯДКИ Realme GT5 240W Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ AMOLED-экран с разрешением 1240x2772 пикселей и частотой обновления 144 Гц

+ Корпус из стекла и алюминия

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Мощность зарядки 240 Вт

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Минусы

- Только один вариант памяти

- среднее качество фото на ультраширик - Фронталка пишет видео в 1080p@30fps 24/1 ТБ - очікується

Realme GT Neo5 SE

Realme GT Neo5 SE

Еще один отличный бюджетник, отличающийся своим ярким молодежным дизайном. 6.74 дюймовый OLED-дисплей имеет частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 1400 нит. За производительность отвечает Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Этот процессор справляется с нагрузками не хуже более дорогих чипов. Выбор версий большой: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ и 16/1 ТБ.

Набор модулей в основной камере Realme GT Neo5 SE хорош, но характеристики не выходят за рамки среднего уровня. 64-мегапиксельный сенсор делает нормальные снимки днем и даже ночью, но лишен оптической стабилизации. Ультраширик на 8 Мп хорошо справляется со своей задачей при дневном освещении. Видео можно записывать в 4K@30fps.

Realme GT Neo5 SE может похвастаться хорошим звуком, а также батареей емкостью 5500 мАч со 100-ваттной зарядкой.

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro+

Далее обсудим крутой бюджетник с 6.7-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1080×2412 пикселей. Частота обновления здесь составляет 120 Гц, а пиковая яркость – 950 нит. Корпус полностью пластиковый, но есть дополнительное покрытие из экокожи. Также хотелось бы отметить необычный дизайн с большой шайбой по центру и золотистыми элементами.

Realme 11 Pro+ получил среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 7050, демонстрирующий отличную производительность в повседневном использовании. Единственное, с чем могут возникнуть небольшие проблемы – это мощные игры на максимальных настройках. Модификаций памяти достаточно много – 8/256, 12/256, 12/512 и 12/1 ТВ.

Основная камера Realme 11 Pro Plus может похвастаться разрешением 200 Мп, обеспечивающим высокую детализацию фото. Дополнительно идёт ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера имеет хорошее разрешение 32 Мп, но видео пишет только у 1080p@30fps.

С автономностью Realme 11 Pro+ ситуация стандартная – батарея на 5000 мАч и зарядка мощностью 100 Вт. Беспроводной зарядки нет, но это не удивительно, учитывая низкую цену смартфона.

Realme 11 5G

Realme 11 5G

Это уже более бюджетный вариант для тех, кому нужно сэкономить. При этом параметры достаточно неплохие: IPS-экран диагональю 6.72 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Mediatek Dimensity 6100+ и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Основная камера Realme 11 5G простенькая – это 108-мегапиксельный основной модуль без оптической стабилизации и 2-мегапиксельный макро. Видео можно записывать только в 1080p@30fps. Фронтальная камера просто нормальная, разрешением 16 Мп. Но нужно понимать, что в бюджетном сегменте других параметров и не будет.

Поддерживается карта памяти, а из модификаций можно выбрать версию на 8/128 и 8/256. Также есть аудиоджек, позволяющий подключить проводные наушники. Мощность зарядки Realme 11 5G составляет 67 Вт.

ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ Realme 11 5G Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Экран с частотой обновления 120 Гц

+ Поддержка карты памяти и аудиоджека

+ Аккумулятор на 5000 мАч

+ Низкая цена

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Минусы

- Нет ультраширика

- IPS-экран вместо AMOLED

﻿- Запись видео только в 1080p@30fps 8/256 - від 8 299 грн

Realme 11 4G

Realme 11 4G

Следующая модель тоже из одиннадцатой серии, но с приставкой 4G. Несмотря на схожее название с предыдущим смартфоном, по характеристикам эти устройства отличаются. В Realme 11 4G установлен Super AMOLED-экран диагональю 6.4 дюйма, а в качестве процессора используется чип Mediatek Helio G99 начального уровня. Оперативная память 8 ГБ, а постоянная – 128 или 256 ГБ.

Камера Realme 11 4G идет на 108 Мп: оптической стабилизации здесь нет, да и качество фото среднее. Но в бюджетном ценовом сегменте это далеко не самый плохой вариант. Фронтальная камера на 16 Мп: селфи получаются очень неплохие.

Поддерживается карта памяти и аудиоджек – стандартный набор дополнительных фишек для бюджетников. Батарея получила емкость 5000 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 67 Вт.

ЕСЛИ НЕ НУЖНА СЕТЬ 5G Realme 11 4G Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Качественный Super AMOLED экран

+ Можно установить microSDXC

+ Есть аудиоджек

+ Хорошая автономность

+ Мощность зарядки 67 Вт + Есть в официальной продаже в Украине

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Минусы

- Не подойдет для требовательных задач

- Нет ультраширика - Запись видео только в 1080p@30fps

- Полностью пластиковый корпус 8/128 - від 9 366 грн 8/256 - від 8 099 грн

Realme C67

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Realme C67 5G

Этот смартфон был представлен недавно, поэтому вы, скорее всего, мало о нем слышали. Но спешим вас порадовать – это отличный ультрабюджетник, который может подойти как второй телефон, либо на подарок детям или пожилым людям.

Здесь есть все нужное для базового удобного использования. IPS-экран диагональю 6.72 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц, а за производительность отвечает 6-нанометровый Mediatek Dimensity 6100+. Памяти может показаться недостаточно – это 4/128 и 6/128 ГБ. Но вы можете дополнительно установить microSDXC.

По камерам у Realme C67 тоже всё скромно: главный модуль 50 Мп, дополнительный датчик глубины 2 Мп и фронталка 8 Мп. Обе камеры пишут видео только в 1080p@30fps. С автономностью – стандартная ситуация. Аккумулятор идет на 5000 мАч, а мощность зарядки составляет 33 Вт.

ИНТЕРЕСНАЯ БЮДЖЕТНАЯ НОВИНКА Realme C67 Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 6/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 120 Гц

+ Влагозащита IP54

+ Поддержка microSDXC

+ Есть аудиоджек

+ Аккумулятор емкостью 5000 мАч

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Минусы

- Слабые камеры

- Нет защиты от воды и пыли - Мощность зарядки 33 Вт 4/128 - очікується 6/128 - очікується

Итоги

Мы обсудили ТОП-8 лучших телефонов Realme за 2023 год, а теперь подведем краткие итоги:

Лучший флагман Realme в 2023 году – Realme GT5 Pro ;

Смартфон Realme с лучшей автономностью в 2023 году – Realme GT Neo5 ;

Лучший недорогой смартфон Realme для игр в 2023 году – Realme GT Neo5 SE ;

Лучший телефон Realme с очень мощной зарядкой в 2023 году – Realme GT5 240 W ;

Лучший ультрабюджетный смартфон Realme в 2023 году – Realme C67 ;

Лучший телефон Realme с необычным дизайном в 2023 году – Realme 11 Pro+ ;

Лучший дешевый смартфон Realme с нормальными характеристиками в 2023 году – Realme 11 5G ;

Лучший бюджетник Realme в 2023 году для тех, кому не нужно 5G – Realme 11 4G .

Пишите в комментариях, какой смартфон Realme вам понравился больше всего.