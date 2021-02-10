Пристрої з модулем NFC дозволяють швидко та комфортно здійснювати безконтактну оплату в магазинах та транспорті. Більшість сучасних телефонів підтримують цю функцію, але також можна розплачуватися за допомогою смартгодинників. Це ще зручніше.
Ми підготували добірку, що складається з 6 кращих «розумних» годинників та фітнес-браслетів з підтримкою NFC. Всі вказані нижче моделі дозволяють здійснювати безконтактну оплату в Україні, оскільки оснащені відповідними платіжними системами.
ТОП-6 найкращих «розумних» годинників в Україні з безконтактною оплатою
До рейтингу увійшли гаджети від популярних виробників – Xiaomi, Samsung, Garmin, Google і навіть Apple. Моделі розміщені від найдешевших до найдорожчих. Крім повноцінних смартгодинників, був доданий бюджетний фітнес-трекер.
Xiaomi Mi Band 7 NFC
Почнемо з Mi Band 7 NFC – це доступний спортивний браслет, що дозволяє здійснювати безконтактну оплату за допомогою платіжної системи Mastercard. Версія з NFC без проблем працює у будь-якій країні, зокрема в Україні.
Mi Band 7 NFC отримав 1.62-дюймовий AMOLED-екран роздільною здатністю 490х192 пікселів і з щільністю пікселів 325 ppi.
Дисплей звичної витягнутої форми, а корпус зроблений із пластику. Ремінці можуть бути гумові чи силіконові. Є вологозахист зі ступенем 50 WR.
Mi Band 7 NFC має набір звичних функцій: підрахунок ЧСС, вимірювання рівня кисню у крові, відстеження фізичної активності, визначення стресу, жіночий календар.
Після синхронізації ви можете отримувати на трекер сповіщення про повідомлення та дзвінки з телефону. За підключення до смартфону відповідає Bluetooth 5.2.
Акумулятор у Mi Band 7 NFC з ємністю 180 мАг. При середньому навантаженні фітнес-трекер здатний пропрацювати до 14 днів. Зарядка з магнітною конструкцією.
Xiaomi Watch 2 Pro
Наступна модель теж від Xiaomi, але це вже повноцінний смартгодинник з крутими функціями. Xiaomi Watch 2 Pro може похвалитися 1.43-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 466x466 пікселів і частотою оновлення 600 ніт.
Корпус годинника виконаний зі сталі, безель металевий. Ремінці пропонуються зі шкіри, гуми чи силікону. Розміри Xiaomi Watch 2 Pro без браслета становлять 47.6x45.9x11.8 мм із вагою 55 грамів. Є стандарт вологозахисту 50 WR.
Як процесор у Xiaomi Watch 2 Pro використовується Snapdragon W5+ Gen 1 з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті. Операційна система Wear OS 3.0 дозволяє встановлювати додатки.
Бездротову оплату можна здійснювати через Google Wallet. З бездротових технологій є Wi-Fi 5 з 2.4 та 5 ГГц та Bluetooth 5.2.
Xiaomi Watch 2 Pro вміє підраховувати пульс, визначати насичення крові киснем, стежити за фізичною активністю, моніторити якість та тривалість сну, показувати рівень стресу.
Годинник підтримує 150 спортивних режимів. Присутня GPS-навігація з картами та компасом. Також заявлено наявність альтиметра та барометра.
Вбудовані мікрофон та динамік дозволяють говорити прямо через годинник. На місці голосовий помічник Google Assistant.
Батарея у Xiaomi Watch 2 Pro на 495 мАг. На одному заряді гаджет може працювати до 65 годин. Зарядка бездротова, що спрощує процес підживлення.
Samsung Galaxy Watch6
Далі йде базовий смартгодинник від Samsung шостого покоління. Безконтактна оплата здійснюється через платіжну систему Samsung Pay, яка без проблем працює в Україні.
Samsung Galaxy Watch 6 пропонуються у двох версіях – з діаметром 40 мм та 44 мм. У першому варіанті діагональ Super AMOLED-екрана становить 1.31 дюйм при роздільній здатності 432x432 пікселів, а габарити без ремінця – 40.4x38.8x9 мм з вагою 29 грамів.
Версія з діаметром 44 мм оснащена дисплеєм з діагоналлю 1.47 дюймів, роздільна здатність 480 на 480 пікселів. Розміри трохи більші: 44.4x42.8x9 мм при масі 33 грами.
Корпус Samsung Galaxy Watch 6 алюмінієвий, а ремінці можуть бути шкіряні, гумові чи силіконові. Годинник відповідає стандарту MIL-STD-810H, ще заявлено ступеня вологозахисту 50 WR та IP68.
На борту Samsung Galaxy Watch 6 встановлений двоядерний процесор Samsung Galaxy Watch 6 з 2 ГБ оперативної пам'яті. Постійне сховище на 16 ГБ. Операційна система Wear OS 4.
З бездротових технологій варто відзначити Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 5. Є пульсометр, пульсоксиметр, ЕКГ та термометр для визначення температури тіла та шкіри.
Samsung Galaxy Watch 6 стежить за фізичною активністю (кількість кроків, спалені калорії, пройдена відстань, швидкість руху, час активності). Можна відстежувати рівень стресу та якість сну, а також вести календар менструацій.
З крутих додаткових функцій варто виділити GPS-навігацію та вбудований мікрофон з динаміком. Можна вибрати версію з або без LTE.
Версія Samsung Galaxy Watch 6 з діаметром 40 мм отримала акумулятор ємністю 300 мАг, а годинник на 44 мм оснащений батареєю 425 мАг. Показники активності однакові – до 2 днів роботи з помірним використанням. Заряджання бездротове.
Google Pixel Watch 2
Тепер обговоримо стильну новинку від Google. Це їхній фірмовий смартгодинник другого покоління, який може похвалитися привабливим дизайном. Модель доступна в золотистому, сріблястому та чорному кольорах.
1.2-дюймовий AMOLED-екран має роздільну здатність 384x384 пікселів і високу яскравість в 1000 ніт. Є захисне покриття Gorilla Glass 5. Корпус алюмінієвий.
Тепер про залізо Google Pixel Watch 2. Використовується двоядерний процесор Snapdragon Wear 5100 з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті. Операційна система вже знайома – це Wear OS 4.0.
За функціоналом все стандартно: він не дуже відрізняється від Galaxy Watch. Є багато датчиків для вимірювання показників здоров'я та відстеження фізичної активності. Заявлена GPS-навігація, а спортивних режимів 40 штук.
Платіжна система Google Pay дозволяє здійснювати безконтактну оплату по всій території України. Батарея ємністю 306 мАг забезпечить один день роботи за активного використання. А живити акумулятор можна за допомогою бездротової зарядки.
Apple Watch 9 Aluminum
Настав час поговорити і про техніку Apple. В їхньому асортименті теж можна знайти крутий смартгодинник з безконтактною оплатою. Її забезпечує платіжна система Apple Pay, з використанням якої у вас не виникне жодних проблем.
Розглянемо технічні характеристики. Apple Watch 9 Aluminum представлений у діаметрі 41 мм та 45 мм. Відповідно відрізняються і габарити.
У діаметрі 41 мм роздільна здатність OLED-екрана становить 430x352 пікселів при габаритах 41x35x10.7 мм і вазі 32 грами. А версія на 45 мм отримала дисплей з роздільною здатністю 484×396 пікселів, розміри 45×38×10.7 мм та вага 39 грамів.
Екран Apple Watch 9 Aluminum підтримує технологію LTPO, а пікова яскравість досягає 2000 ніт. За продуктивність годинника відповідає двоядерний процесор Apple S9 з 64 ГБ постійної пам'яті.
Корпус гаджета зроблений з алюмінію, як вже зрозуміло за назвою. Стандарти захисту IP68 та 50 WR на місці. Apple Watch 9 Aluminum функціонує під керуванням WatchOS. Є вбудований динамік та мікрофон.
За комунікаціями все стандартно: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 та GPS-навігація. Представлена версія з LTE та без. Можна вимірювати пульс, рівень кисню в крові та температуру тіла, робити кардіограму та відстежувати фізичну активність.
Акумулятор Apple Watch 9 Aluminum з ємністю 282 мАг та 308 мАг, залежно від версії. У звичайному режимі годинник працює близько 18 години, але в енергозберігаючому демонструє приблизно 36 годин автономної роботи.
Garmin Venu 3S
Останній смартгодинник на сьогодні – це Garmin Venu 3S, що використовує платіжну систему Garmin Pay. Вона теж працює в Україні, тож безконтактна оплата проходитиме легко та швидко.
Garmin Venu 3S представлений з діаметром 41 мм та 45 мм. Перший варіант з діагоналлю AMOLED-екрану 1.2 дюйми при роздільній здатності 390x390 пікселів і розмірами 41x41x12 мм з вагою 27 грамів без ремінця.
У другому варіанті діагональ дисплея становить 1.4 дюйми, роздільна здатність – 454x454 пікселів, габарити – 45x45x12 мм з вагою 30 грамів.
Корпус Garmin Venu 3S зроблений з армованого волокном полімеру, безель металевий. Є стандарт вологозахисту 50 WR.
Функціонал не відрізняється від попередніх моделей, тому не будемо його повторно згадувати. За підключення відповідає модуль Bluetooth 5.0 із технологією ANT+.
Є щосекундний пульсометр, пульсоксиметр, термометр для вимірювання температури навколишнього середовища, компас, альтиметр і барометр. GPS-навігація також на місці.
З автономністю у Garmin Venu 3S все чудово. У звичайному режимі з мінімум включених функцій годинник може пропрацювати до 14 днів. При безперервному використанні GPS цей термін знижується до 26 годин.
Підсумки
Ми обговорили з вами 6 найкращих смартгодинників із підтримкою безконтактної оплати, які можна купити в Україні у 2024 році. Тепер підіб'ємо швидкі підсумки:
- Найкращий недорогий фітнес-браслет з безконтактною оплатою в Україні – Xiaomi Mi Band 7 NFC;
- Найкращий смартгодинник з платіжною системою Google Pay в Україні – Google Pixel Watch 2;
- Найкращий смартгодинник з безконтактною оплатою та стандартом захисту MIL-STD-810H в Україні – Samsung Galaxy Watch 6;
- Найкращий смартгодинник з безконтактною оплатою та гарною автономністю в Україні – Garmin Venu 3S;
- Найкращий смартгодинник з платіжною системою Apple Pay в Україні – Apple Watch 9 Aluminum;
- Найкращий смартгодинник з безконтактною оплатою та за доступною ціною в Україні – Xiaomi Watch 2 Pro.
Поділіться в коментарях, який «розумний» годинник із сьогоднішньої добірки сподобався вам найбільше.