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Пристрої з модулем NFC дозволяють швидко та комфортно здійснювати безконтактну оплату в магазинах та транспорті. Більшість сучасних телефонів підтримують цю функцію, але також можна розплачуватися за допомогою смартгодинників. Це ще зручніше.

Ми підготували добірку, що складається з 6 кращих «розумних» годинників та фітнес-браслетів з підтримкою NFC. Всі вказані нижче моделі дозволяють здійснювати безконтактну оплату в Україні, оскільки оснащені відповідними платіжними системами.

ТОП-6 найкращих «розумних» годинників в Україні з безконтактною оплатою

Xiaomi Mi Band 7 NFC

Xiaomi Watch 2 Pro

Samsung Galaxy Watch6

Google Pixel Watch 2

Apple Watch 9 Aluminum

Garmin Venu 3S﻿

Висновки

До рейтингу увійшли гаджети від популярних виробників – Xiaomi, Samsung, Garmin, Google і навіть Apple. Моделі розміщені від найдешевших до найдорожчих. Крім повноцінних смартгодинників, був доданий бюджетний фітнес-трекер.

Xiaomi Mi Band 7 NFC

Xiaomi Mi Band 7

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Почнемо з Mi Band 7 NFC – це доступний спортивний браслет, що дозволяє здійснювати безконтактну оплату за допомогою платіжної системи Mastercard. Версія з NFC без проблем працює у будь-якій країні, зокрема в Україні.

Mi Band 7 NFC отримав 1.62-дюймовий AMOLED-екран роздільною здатністю 490х192 пікселів і з щільністю пікселів 325 ppi.

Дисплей звичної витягнутої форми, а корпус зроблений із пластику. Ремінці можуть бути гумові чи силіконові. Є вологозахист зі ступенем 50 WR.

Mi Band 7 NFC має набір звичних функцій: підрахунок ЧСС, вимірювання рівня кисню у крові, відстеження фізичної активності, визначення стресу, жіночий календар.

Після синхронізації ви можете отримувати на трекер сповіщення про повідомлення та дзвінки з телефону. За підключення до смартфону відповідає Bluetooth 5.2.

Акумулятор у Mi Band 7 NFC з ємністю 180 мАг. При середньому навантаженні фітнес-трекер здатний пропрацювати до 14 днів. Зарядка з магнітною конструкцією.

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro

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Наступна модель теж від Xiaomi, але це вже повноцінний смартгодинник з крутими функціями. Xiaomi Watch 2 Pro може похвалитися 1.43-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 466x466 пікселів і частотою оновлення 600 ніт.

Корпус годинника виконаний зі сталі, безель металевий. Ремінці пропонуються зі шкіри, гуми чи силікону. Розміри Xiaomi Watch 2 Pro без браслета становлять 47.6x45.9x11.8 мм із вагою 55 грамів. Є стандарт вологозахисту 50 WR.

Як процесор у Xiaomi Watch 2 Pro використовується Snapdragon W5+ Gen 1 з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті. Операційна система Wear OS 3.0 дозволяє встановлювати додатки.

Бездротову оплату можна здійснювати через Google Wallet. З бездротових технологій є Wi-Fi 5 з 2.4 та 5 ГГц та Bluetooth 5.2.

Xiaomi Watch 2 Pro вміє підраховувати пульс, визначати насичення крові киснем, стежити за фізичною активністю, моніторити якість та тривалість сну, показувати рівень стресу.

Годинник підтримує 150 спортивних режимів. Присутня GPS-навігація з картами та компасом. Також заявлено наявність альтиметра та барометра.

Вбудовані мікрофон та динамік дозволяють говорити прямо через годинник. На місці голосовий помічник Google Assistant.

Батарея у Xiaomi Watch 2 Pro на 495 мАг. На одному заряді гаджет може працювати до 65 годин. Зарядка бездротова, що спрощує процес підживлення.

Samsung Galaxy Watch6

Samsung Galaxy Watch6

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Далі йде базовий смартгодинник від Samsung шостого покоління. Безконтактна оплата здійснюється через платіжну систему Samsung Pay, яка без проблем працює в Україні.

Samsung Galaxy Watch 6 пропонуються у двох версіях – з діаметром 40 мм та 44 мм. У першому варіанті діагональ Super AMOLED-екрана становить 1.31 дюйм при роздільній здатності 432x432 пікселів, а габарити без ремінця – 40.4x38.8x9 мм з вагою 29 грамів.

Версія з діаметром 44 мм оснащена дисплеєм з діагоналлю 1.47 дюймів, роздільна здатність 480 на 480 пікселів. Розміри трохи більші: 44.4x42.8x9 мм при масі 33 грами.

Корпус Samsung Galaxy Watch 6 алюмінієвий, а ремінці можуть бути шкіряні, гумові чи силіконові. Годинник відповідає стандарту MIL-STD-810H, ще заявлено ступеня вологозахисту 50 WR та IP68.

На борту Samsung Galaxy Watch 6 встановлений двоядерний процесор Samsung Galaxy Watch 6 з 2 ГБ оперативної пам'яті. Постійне сховище на 16 ГБ. Операційна система Wear OS 4.

З бездротових технологій варто відзначити Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 5. Є пульсометр, пульсоксиметр, ЕКГ та термометр для визначення температури тіла та шкіри.

Samsung Galaxy Watch 6 стежить за фізичною активністю (кількість кроків, спалені калорії, пройдена відстань, швидкість руху, час активності). Можна відстежувати рівень стресу та якість сну, а також вести календар менструацій.

З крутих додаткових функцій варто виділити GPS-навігацію та вбудований мікрофон з динаміком. Можна вибрати версію з або без LTE.

Версія Samsung Galaxy Watch 6 з діаметром 40 мм отримала акумулятор ємністю 300 мАг, а годинник на 44 мм оснащений батареєю 425 мАг. Показники активності однакові – до 2 днів роботи з помірним використанням. Заряджання бездротове.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

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Тепер обговоримо стильну новинку від Google. Це їхній фірмовий смартгодинник другого покоління, який може похвалитися привабливим дизайном. Модель доступна в золотистому, сріблястому та чорному кольорах.

1.2-дюймовий AMOLED-екран має роздільну здатність 384x384 пікселів і високу яскравість в 1000 ніт. Є захисне покриття Gorilla Glass 5. Корпус алюмінієвий.

Тепер про залізо Google Pixel Watch 2. Використовується двоядерний процесор Snapdragon Wear 5100 з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті. Операційна система вже знайома – це Wear OS 4.0.

За функціоналом все стандартно: він не дуже відрізняється від Galaxy Watch. Є багато датчиків для вимірювання показників здоров'я та відстеження фізичної активності. Заявлена GPS-навігація, а спортивних режимів 40 штук.

Платіжна система Google Pay дозволяє здійснювати безконтактну оплату по всій території України. Батарея ємністю 306 мАг забезпечить один день роботи за активного використання. А живити акумулятор можна за допомогою бездротової зарядки.

Apple Watch 9 Aluminum

Apple Watch 9 Aluminum

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Настав час поговорити і про техніку Apple. В їхньому асортименті теж можна знайти крутий смартгодинник з безконтактною оплатою. Її забезпечує платіжна система Apple Pay, з використанням якої у вас не виникне жодних проблем.

Розглянемо технічні характеристики. Apple Watch 9 Aluminum представлений у діаметрі 41 мм та 45 мм. Відповідно відрізняються і габарити.

У діаметрі 41 мм роздільна здатність OLED-екрана становить 430x352 пікселів при габаритах 41x35x10.7 мм і вазі 32 грами. А версія на 45 мм отримала дисплей з роздільною здатністю 484×396 пікселів, розміри 45×38×10.7 мм та вага 39 грамів.

Екран Apple Watch 9 Aluminum підтримує технологію LTPO, а пікова яскравість досягає 2000 ніт. За продуктивність годинника відповідає двоядерний процесор Apple S9 з 64 ГБ постійної пам'яті.

Корпус гаджета зроблений з алюмінію, як вже зрозуміло за назвою. Стандарти захисту IP68 та 50 WR на місці. Apple Watch 9 Aluminum функціонує під керуванням WatchOS. Є вбудований динамік та мікрофон.

За комунікаціями все стандартно: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 та GPS-навігація. Представлена версія з LTE та без. Можна вимірювати пульс, рівень кисню в крові та температуру тіла, робити кардіограму та відстежувати фізичну активність.

Акумулятор Apple Watch 9 Aluminum з ємністю 282 мАг та 308 мАг, залежно від версії. У звичайному режимі годинник працює близько 18 години, але в енергозберігаючому демонструє приблизно 36 годин автономної роботи.

Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3

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Останній смартгодинник на сьогодні – це Garmin Venu 3S, що використовує платіжну систему Garmin Pay. Вона теж працює в Україні, тож безконтактна оплата проходитиме легко та швидко.

Garmin Venu 3S представлений з діаметром 41 мм та 45 мм. Перший варіант з діагоналлю AMOLED-екрану 1.2 дюйми при роздільній здатності 390x390 пікселів і розмірами 41x41x12 мм з вагою 27 грамів без ремінця.

У другому варіанті діагональ дисплея становить 1.4 дюйми, роздільна здатність – 454x454 пікселів, габарити – 45x45x12 мм з вагою 30 грамів.

Корпус Garmin Venu 3S зроблений з армованого волокном полімеру, безель металевий. Є стандарт вологозахисту 50 WR.

Функціонал не відрізняється від попередніх моделей, тому не будемо його повторно згадувати. За підключення відповідає модуль Bluetooth 5.0 із технологією ANT+.

Є щосекундний пульсометр, пульсоксиметр, термометр для вимірювання температури навколишнього середовища, компас, альтиметр і барометр. GPS-навігація також на місці.

З автономністю у Garmin Venu 3S все чудово. У звичайному режимі з мінімум включених функцій годинник може пропрацювати до 14 днів. При безперервному використанні GPS цей термін знижується до 26 годин.

Підсумки

Ми обговорили з вами 6 найкращих смартгодинників із підтримкою безконтактної оплати, які можна купити в Україні у 2024 році. Тепер підіб'ємо швидкі підсумки:

Найкращий недорогий фітнес-браслет з безконтактною оплатою в Україні – Xiaomi Mi Band 7 NFC ;

Найкращий смартгодинник з платіжною системою Google Pay в Україні – Google Pixel Watch 2 ;

Найкращий смартгодинник з безконтактною оплатою та стандартом захисту MIL-STD-810H в Україні – Samsung Galaxy Watch 6 ;

Найкращий смартгодинник з безконтактною оплатою та гарною автономністю в Україні – Garmin Venu 3S ;

Найкращий смартгодинник з платіжною системою Apple Pay в Україні – Apple Watch 9 Aluminum ;

Найкращий смартгодинник з безконтактною оплатою та за доступною ціною в Україні – Xiaomi Watch 2 Pro.

Поділіться в коментарях, який «розумний» годинник із сьогоднішньої добірки сподобався вам найбільше.