ТОП-5 лучших топовых роботов-пылесосов в начале 2024 года - рейтинг

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Такое устройство, как робот-пылесос, значительно упрощает уборку помещений и позволяет содержать дом в чистоте, не тратя время и силы. Аппарат сам справляется со всеми задачами и обеспечивает идеальную чистоту как в спальне, так и в офисе или на кухне.

Самые крутые роботы-пылесосы оснащены большим количеством дополнительных фишек, благодаря которым повышается эффективность уборки. Такие модели способны убирать большую площадь, строить точные карты помещений, обходить запрещенные зоны и преодолевать высокие пороги. Мы подготовили ТОП-5 лучших дорогих роботов-пылесосов, которые вы можете купить в 2024 году.

ТОП-5 крутых роботов-пылесосов на 2024 год

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Dreame L20 Ultra

Xiaomi Robot Vacuum X10

ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni

Dreame L10s Ultra

Выводы

В предыдущей статье на эту тему мы рассказывали о лучших бюджетных роботах-пылесосах, которые мог купить любой желающий без угрозы для своего бюджета. А сегодня поговорим о самых крутых устройствах, которые могут похвастаться отличными характеристиками. Но и цена, соответственно, у них большая, что вполне оправдано.

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Xiaomi Robot Vacuum X10+

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Открывает нашу подборку отличная модель от любимого бренда Xiaomi, который заслужил благодарность и доверие среди многих пользователей. В надежности устройств из экосистемы Xiaomi никто не сомневается.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ был представлен в 2023 году. Он обеспечивает сухую и влажную уборку. Габариты устройства составляют 9.7 x 35 x 35 см весом 3.8 кг. Тип пылесборника называется система циклон, его объем составляет 0.35 л, сила всасывания – 4000 Па, а мощность – 70 Вт. В качестве фильтра тонкой очистки используется EPA 11.

Из насадок в Xiaomi Robot Vacuum X10+ есть боковая щетка, турбощетка, микрофибра для сухой уборки и полотер для протирания. Из-за уровня шума 68 дБ вы будете хорошо слышать, как работает пылесос, но чрезмерного шума он не создает.

Построение карты помещений осуществляется с помощью дальномера и камеры. Это надежный и точный способ, исключающий ошибки. В устройстве имеется встроенный 3D-датчик для распознавания помех, а также определение предметов с помощью искусственного интеллекта.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ распознает виртуальные стены и запрещенные зоны, а управлять им вы сможете через пульт ДУ или приложение. Есть три режима регулировки подачи воды, защита от падений и даже сохранение нескольких карт для многоэтажных помещений. Робот-пылесос может похвастаться тремя дополнительными режимами работы – локальным, периметральным и турборежимом.

После окончания уборки устройство автоматически возвращается на док-станцию, имеющую собственный пылесборник. Также доступна функция самоочистки насадок. На одном заряде Xiaomi Robot Vacuum X10+ может проработать 120 минут, а на полную подпитку уйдет 6.5 часов.

Купить робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10+ вы можете на нашем Telegram-канале . по очень выгодной цене 27 999 грн. Мы предлагаем европейскую версию.

МОДЕЛЬ 2023 ГОДА Xiaomi Robot Vacuum X10+ Оценки Габариты: 8/10

Площадь уборки: 10/10

Пылесборник: 8/10

Функционал: 10/10

Автономность: 8/10﻿ Плюсы:

+ Площадь уборки до 200 м²

+ Фильтр тонкой очистки EPA 11 + Лазер для построения карты помещения + Док-станция с пылесборником Минусы: - длительное время зарядки – Не очень долго работает на одном заряде Від 26 896 грн

Dreame L20 Ultra

Dreame L20 Ultra

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Следующий робот-пылесос не менее топовый и тоже 2023 года выпуска. Бренд Dreame хорошо зарекомендовал себя на рынке пылесосов. Устройство может похвастаться стильным дизайном с подсветкой, но размеры не назовешь слишком компактными – 10.4 x 35 x 35 см при весе 4.3 кг. Dreame L20 Ultra может не только собирать пыль, но и мыть полы.

Пылесборник здесь также называется система циклон, сила всасывания поражает – 7000 Па. А вот объем пылесборника может показаться небольшим – 0.3 л, зато есть самоочистка насадок, и док-станция имеет отдельный пылесборник. Комплектные насадки имеют функции турбощетки, боковой щетки и полотера для протирания.

За построение карты помещения у Dreame L20 Ultra отвечает дальномер с камерой. Робот способен убирать помещение площадью до 300 м². Устройство входит в экосистему «умный дом», имеет функции ИИ и управляется через голосовой помощник Google Assistant.

Ограничить площадь уборки или выставить запретную зону можно через приложение. Есть функция распознавания предметов, защита от падений, сенсор помех, определение ковров и уборка по расписанию.

Емкость аккумулятора Dreame L20 Ultra составляет 6.4 Ач. Время работы очень длительное – 260 минут, а на полную зарядку уйдет всего 3.5 часа.

ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ Dreame L20 Ultra Оценки: Габариты: 8/10 Площадь уборки: 10/10 Пылесборник: 9/10 Функционал: 10/10 Автономность: 10/10﻿﻿ Плюсы: + LED подсветка + Площадь уборки до 300 м² + Работает на одном заряде 260 минут + Большая сила всасывания у пылесборника Минусы: - большой вес - Дорогой Від 44 450 грн

Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi Robot Vacuum X10

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Еще один отличный робот-пылесос от Xiaomi, вышедший в 2023 году. Также поддерживается сухая и влажная уборка, а насадки имеют функции турбощетки, боковой щетки и микрофибры. Объем пылесборника с системой циклона составляет 0.35 л. при мощности всасывания 46 Вт и силе всасывания 4000 Па. Используется фильтр тонкой очистки HEPA.

Xiaomi Robot Vacuum X10 строит карту помещения с помощью лазера (дальномера). Высота порогов, которые он может преодолеть, – до 20 мм. Размеры в работе стандартные – 9.8 x 35 x 35 см, вес 3.3 кг. Уровень шума не превышает 60 дБ.

Устройство умеет производить уборку только в конкретной зоне или в одной комнате, распознает виртуальные стены, имеет сенсор помех и защиту от падения. Есть такая интересная функция, как автоматическое удаление пыли.

Xiaomi Robot Vacuum X10 умеет строить карты в помещении с несколькими этажами. Управлять пылесосом можно как через приложение или пульт ДУ, так и с помощью голосовых команд Google Assistant или Amazon Alexa. Присутствует точечный, периметральный и турборежим.

Имеется автоматическая перезарядка. Комплектная док-станция оснащена собственным пылесборником. На одном заряде Xiaomi Robot Vacuum X10 может работать от 120 до 180 минут. Для зарядки аккумулятора требуется 6 часов.

Модель Xiaomi Robot Vacuum X10 EU доступна для покупки на нашем Telegram-канале Androprice , акционная цена составляет 15 599 грн.

ОТ БРЕНДА XIAOMI Xiaomi Robot Vacuum X10 Оценки Габариты: 9/10

Площадь уборки: 9/10

Пылесборник: 8/10

Функционал: 10/10

Автономность: 8/10﻿ Плюсы: + Площадь уборки до 200 м² + Преодолевает пороги 20 мм + Относится к экосистеме Xiaomi + Доступная цена Минусы: - работает на одном заряде всего 120 минут - заряжается 6 часов Від 15 297 грн

ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni

ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni

Из топовых роботов-пылесосов можно приобрести ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni с функциями сухой и влажной уборки. В комплекте вы получите две боковые щетки, турбощетку, микрофибру и полотер для протирания. Сила всасывания пылесборника большая – 5000 Па, а сам пылесборник выполнен по типу система циклон.

К недостаткам ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni, пожалуй, следует отнести высокий уровень шума при работе – 80 дБ. Потому поспать во время сбора не удастся. Ориентировочная площадь уборки – 140 м², а еще робот преодолевает пороги высотой до 20 мм.

Карту помещения строит дальномер с камерой. В памяти аппарата может храниться несколько карт с разных этажей. Из дополнительных фишек следует отметить камеру видеонаблюдения. Ну и, конечно, есть защита от падений, регулировка подачи воды, распознавание предметов, уборка по расписанию и определение ковров.

ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni поддерживает управление из приложения, а также оснащен голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa. Док-станция идет сразу с пылесборником, есть самоочистка насадок.

Аккумулятор емкостью 5.2 Аг обеспечивает стандартное время работы около 140 минут. А вот время зарядки достаточно длительное – 6.5 часов.

МНОГО НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni Оценки: Габариты: 8/10 Площадь уборки: 8/10

Пылесборник: 9/10

Функционал: 9/10

Автономность: 8/10﻿ Плюсы: + Сила всасывания 5000 Па + Две боковые щетки + Камера видеонаблюдения + Преодолевает высокие пороги Минусы: - большой вес - заряжается 6.5 часов - уровень шума 80 дБ Від 27 340 грн

Dreame L10s Ultra

Dreame L10s Ultra

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И наконец рассмотрим еще одну модель от бренда Dreame, только в 2022 году выпуска. Здесь аналогична конструкция с док-станцией, имеющая собственный пылесборник. Возможна сухая и влажная уборка, которая осуществляется с помощью боковой щетки, турбощетки, микрофибры и полотера для протирания.

По габаритам Dreame L10s Ultra вписывается в стандарт – 9.7 x 35 x 35 см весом 3.7 кг. Пылесборник с системой циклона получил силу всасывания 5300 Па при объеме 0.35 л. Емкость для воды объемом 0.08 л. Уровень шума 59 дБ, и это отличный показатель.

Dreame L10s Ultra убирает помещение площадью до 200 м2. Из голосовых помощников кроме Google Assistant и Amazon Alexa также есть Apple Siri. Карта помещения строит лазер и камера.

В качестве дополнительного режима работы предусмотрен турборежим. Робот распознает предметы и определяет ковры, может убирать по расписанию и защищен от падений. Есть камера видеонаблюдения. Время автономной работы у Dreame L10s Ultra отличное – до 210 минут благодаря аккумулятору емкостью 5.2 Ач.

С ПОДДЕРЖКОЙ APPLE SIRI Dreame L10s Ultra Оценки: Габариты: 8/10 Площадь уборки: 10/10 Пылесборник: 9/10 Функционал: 10/10 Автономность: 10/10﻿﻿ Плюсы: + Уровень шума 59 дБ + Площадь уборки 200 м² + Время работы 210 минут + Голосовые помощники Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri Минусы: - нет локального и периметрального режима Від 29 698 грн

Выводы

Мы рассмотрели ТОП-5 лучших топовых роботов-пылесосов в 2024 году, а теперь подведем краткие итоги по конкретным параметрам. Это еще больше облегчит выбор модели.

Лучший топовый робот-пылесос в 2024 году, убирающий большую площадь – Dreame L20 Ultra ;

Лучший топовый робот-пылесос в 2024 году с голосовым помощником Apple Siri – Dreame L10s Ultra ;

Лучший топовый робот-пылесос в 2024 году, преодолевающий высокие пороги – Xiaomi Robot Vacuum X10 ;

Лучший топовый робот-пылесос в 2024 году с большой силой всасывания – ECOVACS Deebot Ozmo X1 Omni ;

Лучший топовый робот-пылесос в 2024 году с хорошей мощностью – Xiaomi Robot Vacuum X10+ .

А какой робот-пылесос из сегодняшней подборки вам понравился больше всего?