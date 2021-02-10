Лучшие ультрабюджетные смартфоны до 6000 грн на начало 2024 года – Poco, Redmi, Samsung, Moto

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Цены на телефоны постоянно растут, и производители выпускают новые модели с большим ценником. Найти качественные недорогие смартфоны достаточно сложно, особенно если речь идет об ультрабюджетном сегменте. Но достойные модели все равно есть и сегодня поговорим именно о них.

В нашем материале вы найдете ТОП-5 лучших ультрабюджетных смартфонов стоимостью до 6000 грн., которые можно приобрести в начале 2024 года.

Это будут мобильные устройства с характеристиками начального уровня: для выполнения сложных задач они не подойдут, но это отличный вариант для повседневного базового использования.

ТОП-5 лучших ультрабюджетников до 6000 грн

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Poco M5s

Xiaomi Redmi 13C

Motorola Moto G32

Samsung Galaxy A14 5G

Выводы

Сегодня мы не будем говорить о телефонах, выпущенных малоизвестными брендами (такими как Infinix, Tecno, Blackview). Лучше обсудим доступные модели от популярных производителей – Xiaomi, Samsung и Moto. В качестве таких девайсов вы можете не сомневаться.

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi Note 12 4G

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Первый смартфон в подборке – это Redmi Note 12 4G с 6.67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1080 x 2400 пикселей, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит.

Корпус Redmi Note 12 4G полностью сделан из пластика. На экране есть стекло Gorilla Glass 3, а защиту от влаги и пыли обеспечивает стандарт IP53. Габариты составляют 165,7 x 76 x 7,9 мм с весом 183,5 грамм.

Redmi Note 12 4G продается в цветах Onyx Gray, Mint Green и Ice Blue. Поддерживается карта памяти, а также предусмотрен аудиоджек для подключения проводных наушников.

В качестве процессора Редми Ноут 12 4G используется Qualcomm Snapdragon 685. Железо достаточно слабое и не справится с большой нагрузкой, но при повседневном использовании проблем с производительностью не будет.

Модификаций памяти Redmi Note 12 4G очень много: от 4/64 ГБ до 8/256 ГБ, только не все можно найти в продаже в Украине. Из коробки смартфон функционирует под управлением Android 13, но предусмотрено обновление Android 14 и HyperOS (MIUI 15).

Основная камера Redmi Note 12 4G на три модуля: главный 50 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп. Качество снимков достаточно среднее и соответствует бюджетному сегменту. Видео можно записывать только в 1080p@30fps.

Аккумулятор Редми Ноут 12 4G с емкостью 5000 мАч, поэтому телефон может спокойно проработать полтора дня на одном заряде. Мощность зарядки небольшая – 33 Вт.

Плюсы:

Качественный AMOLED-экран;

Много модификаций памяти;

Отличная автономность;

Обновление до Android 14.

Минусы:

Слабый процессор;

Не поддерживается 5G.

Poco M5s

Poco M5s

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Следующий аппарат от суббренда Poco. Эта модель была представлена в 2022 году, но она все еще свободно продается и имеет набор хороших характеристик по низкой цене.

Poco M5s получил 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей и пиковой яркостью 1100 нит.

Корпус смартфона полностью пластиковый. По габаритам все стандартно: 160.5х74.5х8.3 мм с весом 178.8 граммов. Есть влагозащита IP53. Модель можно найти в цветах Gray, Blue и White.

Как и у предыдущего смартфона, у Poco M5s есть слот для карты памяти и аудиоджек. Это приятные дополнения, практически всегда встречающиеся в ультрабюджетных телефонах.

Poco M5s работает на базе процессора Mediatek Helio G95, построенного по 12 нанометрам. Этот чип не демонстрирует супер результатов, но без проблем справляется с повседневными задачами.

С завода Poco M5s функционирует на Android 12 с MIUI 13, но будет обновляться до более свежих версий. Базовая версия идет на 4/64 ГБ, топовая – на 8/256 ГБ.

Набор камер у мобильного устройства хороший. Главный сенсор на 64 Мп, а также ультраширокий на 8 Мп. Да и совершенно бесполезный макро и датчик глубины по 2 Мп. В условиях хорошего освещения можно добиться нормальных фото.

Основная камера Poco M5s пишет видео в максимальном качестве 4K@30fps, что для ультрабюджетника очень круто.

Батарея емкостью 5000 мАч – это стандартный показатель для телефонов Xiaomi. Благодаря зарядке мощностью 33 Вт смартфон подпитается до 65% всего за 30 минут.

Плюсы:

Яркий и качественный экран;

Есть аудиоджек и слот для microSD;

Запись видео в 4K @ 30fps;

Батарея на 5000 мАч.

Минусы:

С завода установлен Android 12;

Пластиковый корпус.

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C

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Третий смартфон из сегодняшнего рейтинга тоже от компании Xiaomi. Да, она умеет делать отличные девайсы за небольшие деньги. Redmi 13C стал обладателем 6.74-дюймового IPS-экрана с разрешением 720 x 1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 600 нит.

К минусам Redmi 13C можно отнести устаревший каплевидный вырез и широкие рамки вокруг экрана. Корпус полностью пластиковый, а размеры составляют 168х78х8.1 мм с весом 192 грамма.

Телефон выпускается в цветах Midnight Black, Navy Blue, Glacier White, Clover Green. Поддержка microSDXC на месте, как и аудиоджек. Редми 13С работает только в сетях 4G, сеть пятого поколения недоступна.

Процессор называется Mediatek Helio G85 – это чип начального уровня со средней производительностью. Ни о каких мощных играх и речи речь не идет, но несложные задачи типа посещения веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео выполняются хорошо.

Версий памяти Redmi 13C много: начиная от 4/128 ГБ и заканчивая 8/256 ГБ. Смартфон приходит с Андроидом 13 и MIUI 14 на борту.

Набор камер максимально сжатый – только основной 50-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный макро. Ультраширик отсутствует, а видео можно записывать только в 1080p@30fps.

К автономности Redmi 13C не придерешься, а все благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой.

Плюсы:

Можно поставить microSDXC+ есть аудиоджек;

Много цветов корпуса;

низкая цена;

Хорошая автономность.

Минусы:

Нет ультраширика;

Устаревший дизайн.

Motorola Moto G32

Motorola Moto G32

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Если вам уже надоели телефоны Xiaomi, рекомендуем обратить внимание на достойный бюджетник Motorola под названием Moto G32. Смартфон получил 6.5-дюймовый IPS-экран разрешением 1080 x 2400 пикселей при частоте обновления 90 Гц.

Корпус, конечно, полностью пластиковый. Moto G32 можно найти в цветах Mineral Grey, Satin Silver и Rose Gold.

По размерам ничего нового – 161.8 x 73.8 x 8.5 мм с весом 184 грамма. Дизайн телефона современный и привлекательный, нет устаревшего каплеобразного выреза. Слот для карты памяти и аудиоджек на своих местах.

В качестве процессора Redmi 13C используется 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 680 4G. Как и все чипы в вышеупомянутых моделях, он относится к начальному уровню и не удивит вас своей мощностью. Это просто обычный вариант для повседневного использования.

Moto G32 вы получите с Андроидом 12, но сможете сразу обновиться до тринадцатой версии. Модификации памяти начинаются с 4/64 ГБ и оканчиваются 8/256 гигабайтами.

Мобильное устройство получило тройную камеру: главный модуль 50 Мп, ультраширик 8 Мп и макро 2 Мп. Днем Moto G32 фотографирует нормально, но качество ночной съемки вряд ли устроит вас. Фронталка на 16 Мп хорошая.

Емкость батареи Moto G 32 составляет 5000 мАч – это уже золотой стандарт и комментировать здесь нечего. Мощность зарядки на 30 Вт в ультрабюджетном сегменте тоже не вызывает претензий.

Плюсы:

Стильный дизайн;

Есть ультраширок;

Отличная автономность.

Минусы:

Частота обновления экрана 90 Гц;

Android 12 из коробки.

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Последний представитель ультрабюджетной категории на сегодня будет от Samsung. Модель называется Galaxy A14 5G. Она была выпущена в 2023 году и может похвастаться поддержкой 5G.

В смартфоне установлен экран PLS LCD диагональю 6.6 дюймов при частоте обновления 90 Гц и разрешении 1080 x 2408 пикселей.

Каркас и задняя крышка Samsung Galaxy A14 5G пластиковые, размеры – 167.7 x 78 x 9.1 мм при весе 202 грамма. Девайс представлен в цветах Black, Light Green, Dark Red и Silver.

В зависимости от версии Галакси А14 5G может работать на процессоре Exynos 1330 или Mediatek Dimensity 700. Оба чипа не подойдут для мощных игр и других трудных задач.

Samsung Galaxy A14 5G поставляется с Android 13, но уже доступно обновление до новейшего Android 14 с прошивкой One UI 6. Выбор модификаций большой: от 4/64 ГБ до 8/128 ГБ. Дополнительно можно установить microSDXC.

Основная камера на 50 Мп. Ультраширик отсутствует. Есть два модуля по 2 Мп, но они совсем бесполезны. Фронтальная камера на 13 Мп.

Батарея Samsung Galaxy A14 5G с емкостью 5000 мАч. Автономность почти такая же, как и у других смартфонов из сегодняшней подборки. Зарядка с мощностью 15 Вт, что совсем мало.

Плюсы:

Обновление до Android 14;

Имеется слот для карты памяти и аудиоджек;

Хорошие варианты памяти;

Аккумулятор на 5000 мАч.

Минусы:

Каплевидный вырез и широкие рамки;

Мощность зарядки 15 Вт.

Итоги

Теперь вы знаете, какие ультрабюджетные смартфоны до 6000 грн. можно приобрести в начале 2024 года. Подведем быстрые итоги, чтобы определить лучшие модели по определенным критериям:

Лучший ультрабюджетный смартфон до 6000 грн на начало 2024 года с хорошим экраном – Redmi Note 12 4G ;

Лучший ультрабюджетный телефон до 6000 грн на начало 2024 года со свежей ОС – Samsung Galaxy A14 5G ;

Лучший ультрабюджетный смартфон до 6000 грн на начало 2024 года со стильным дизайном – Motorola Moto G32 ;

Лучший ультрабюджетный смартфон до 6000 грн на начало 2024 года с отличными модификациями памяти – Redmi 13C ;

Лучший ультрабюджетный телефон до 6000 грн на начало 2024 года с нормальными камерами – Poco M5s .

Напишите в комментариях, какой телефон из сегодняшней подборки понравился вам больше всего.