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  • Самое неожиданное место для техподдержки Google Pixel найдено – вот где надо писать, чтобы ответили быстро

Самое неожиданное место для техподдержки Google Pixel найдено – вот где надо писать, чтобы ответили быстро

01.11.2023 24 0

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ GOOGLE

 

Компания Google начала активно отвечать на вопросы и жалобы владельцев смартфонов Pixel на Reddit. Ответы предоставляются ежедневно из официального профиля Pixel Community (u/PixelCommunity)

 

Самое неожиданное место для техподдержки Google Pixel найдено – вот где надо писать, чтобы ответили быстро – фото 1

 

Как сообщает издание 9to5Google, Google начала активное взаимодействие с пользователями Pixel в конце сентября. До этого компания эпизодически реагировала на сообщения, несмотря на обещание 7 месяцев тому назад быть более привлеченной.

 

В ответах Google предоставляет подробные инструкции по решению типовых проблем с Pixel. Иногда предлагается обратиться к телефонной или чат-поддержке.

 

Самое неожиданное место для техподдержки Google Pixel найдено – вот где надо писать, чтобы ответили быстро – фото 2

 

Reddit позволяет предоставлять развернутые ответы, что удобно для поэтапных инструкций. Часто ответы содержат ссылки на статьи справочного центра Google.

 

В целом ответы носят общий характер: обновить ПО, очистить кэш и т.д. Однако сам факт активной поддержки пользователей Pixel на Reddit является положительным шагом Google навстречу своим клиентам.

 

Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.11.2023
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Самое неожиданное место для техподдержки Google Pixel найдено – вот где надо писать, чтобы ответили быстро