Самое неожиданное место для техподдержки Google Pixel найдено – вот где надо писать, чтобы ответили быстро

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ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ GOOGLE

Компания Google начала активно отвечать на вопросы и жалобы владельцев смартфонов Pixel на Reddit. Ответы предоставляются ежедневно из официального профиля Pixel Community (u/PixelCommunity)

Как сообщает издание 9to5Google, Google начала активное взаимодействие с пользователями Pixel в конце сентября. До этого компания эпизодически реагировала на сообщения, несмотря на обещание 7 месяцев тому назад быть более привлеченной.

В ответах Google предоставляет подробные инструкции по решению типовых проблем с Pixel. Иногда предлагается обратиться к телефонной или чат-поддержке.

Reddit позволяет предоставлять развернутые ответы, что удобно для поэтапных инструкций. Часто ответы содержат ссылки на статьи справочного центра Google.

В целом ответы носят общий характер: обновить ПО, очистить кэш и т.д. Однако сам факт активной поддержки пользователей Pixel на Reddit является положительным шагом Google навстречу своим клиентам.

Источник - 9to5google