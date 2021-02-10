Самая низкая цена в стране на Redmi Buds 3 Pro: Шумоподавление и беспроводная зарядка за 1 449

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Качественные функциональные наушники по доступной цене

Сегодня уже не нужно платить безумные деньги за беспроводные наушники с шумоподавлением и режимом прозрачности. Если еще несколько лет назад подобный функционал доступен только покупателям флагманских линеек наушников, то сейчас даже относительно бюджетные модели до $50 предлагают соответствующие возможности.

Одним из ярких примеров качественных и функциональных наушников по невысокой цене Redmi BUDS 3 Pro от Xiaomi. Наушники получили современный минималистичный дизайн, качественное звучание и богатый функционал. Здесь присутствует активное шумоподавление и режим прозрачности для комфортного общения и безопасного передвижения по улице.

Также есть шумоподавления во время разговоров и ваш собеседник слышит вас разборчиво даже при тяжелых условиях. Автономность до 6 часов без кейса и 22 часа от кейса. Даже беспроводную зарядку Xiaomi умудрилась вместить в этот бюджет.

И сейчас эти топовые наушники за свои деньги можно приобрести в интернет-магазине Andro-price всего за 1449 грн. Ссылку на товар оставлю ниже по тексту:

Redmi Buds 3 Pro﻿ 1 449 грн

Также там каждый день публикуются выгодные предложения на разные товары. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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