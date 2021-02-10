Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Самая низкая цена в стране на Redmi Buds 3 Pro: Шумоподавление и беспроводная зарядка за 1 449

Самая низкая цена в стране на Redmi Buds 3 Pro: Шумоподавление и беспроводная зарядка за 1 449

19.07.2023 57 0

Качественные функциональные наушники по доступной цене

Сегодня уже не нужно платить безумные деньги за беспроводные наушники с шумоподавлением и режимом прозрачности. Если еще несколько лет назад подобный функционал доступен только покупателям флагманских линеек наушников, то сейчас даже относительно бюджетные модели до $50 предлагают соответствующие возможности.

 

Самая низкая цена в стране на Redmi Buds 3 Pro: Шумоподавление и беспроводная зарядка за 1 449 – фото 1

 

Одним из ярких примеров качественных и функциональных наушников по невысокой цене Redmi BUDS 3 Pro от Xiaomi. Наушники получили современный минималистичный дизайн, качественное звучание и богатый функционал. Здесь присутствует активное шумоподавление и режим прозрачности для комфортного общения и безопасного передвижения по улице.

 

Также есть шумоподавления во время разговоров и ваш собеседник слышит вас разборчиво даже при тяжелых условиях. Автономность до 6 часов без кейса и 22 часа от кейса. Даже беспроводную зарядку Xiaomi умудрилась вместить в этот бюджет.

 

Самая низкая цена в стране на Redmi Buds 3 Pro: Шумоподавление и беспроводная зарядка за 1 449 – фото 2

 

И сейчас эти топовые наушники за свои деньги можно приобрести в интернет-магазине Andro-price всего за 1449 грн. Ссылку на товар оставлю ниже по тексту:

 

Redmi Buds 3 Pro﻿ 1 449 грн

 

Также там каждый день публикуются выгодные предложения на разные товары. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

 

Читать также: MIUI 15: первые истоки о новом функционале оболочки

 

 

 

 


Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 19.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Самая низкая цена в стране на Redmi Buds 3 Pro: Шумоподавление и беспроводная зарядка за 1 449