Самый мощный смартфон Xiaomi. Анонс Redmi K60 Ultra ожидается в июле

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Новинка получит чип Dimensity 9200+

Xiaomi готовит к дебюту новый флагманский смартфон Redmi K60 Extreme Edition, который по другим источникам может получить название Redmi K60 Ultra. Сегодня китайский инсайдер Digital Chat Station поделился основными подробностями о будущем устройстве.

Redmi K60 Extreme Edition будет построен на базе топовой SoC MediaTek Dimensity 9200+, релиз которой состоялся на прошлой неделе. То есть на время он станет одним из самых мощных смартфонов на рынке превзошедших даже представителей топовой линейки Xiaomi 13.

Сообщается, что K60 Extreme Edition получит дисплей со сверхтонкими рамками, разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, большой частотой ШИМ и поддержкой технологий Dolby Vision и HDR10+. Здесь к сожалению произошел небольшой даунгрейд по отношению к разрешению, но подросла частота обновления.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 5000 Вт с поддержкой скоростной зарядки на 100 Вт. Будет ли присутствовать беспроводная зарядка, как у младших братьев по серии, к сожалению, информации пока нет.

Применительно к основной камере Redmi K60 Extreme Edition значительных изменений не ожидается, там будет установлен тот же модуль на 50-Мп серии IMX800, что и у "прошки". Она хоть и не суперфлагманского уровня, но в общем-то результаты выдает очень приличные.

Относительно дизайна нет никаких фото, поэтому изображение выше это лишь возможные варианты. Презентация новинки ожидается в июле. Сколько будет стоить новый король производительности от Xiaomi пока неизвестно, но, судя по характеристикам, цена не будет отличаться от версии с приставкой Pro.

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Источник: weibo