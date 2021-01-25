Назвали ценники на Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 в Европе

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Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 будут дорогими смартфонами

В скором времени Samsung готовится представить Galaxy A52 и Galaxy A72. Тем временем источники всех мастей пытаются собрать крупицы хайпа, окружающие эти две модели. Наша задача состоит в том, чтобы доносить все это до вас, чтобы у вас была возможность составить всю картинку происходящего.

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На этот раз пришла информация о ценообразовании на новинки в Европе. Так, Galaxy A52 без поддержки 5G выйдет в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/256 Гб по цене $448 и $521 соответственно. Версия с поддержкой сетей пятого поколения будет представлена вариантами с аналогичным объемом памяти, но стоить они будут выше — $558 и $619 соответственно.

Samsung Galaxy A72 также выйдет в двух обличиях: с поддержкой 5G и без таковой. 4G-вариация будет представлена двумя модификациями с 6/128 Гб по цене $546 и 8/256 Гб памяти — $619.

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Когда новинки доберутся до рынка, точной информации нет. По слухам, 4G-версии Galaxy A52 и Galaxy A72 базируются на Snapdragon 720G, а вариации с поддержкой сетей пятого поколения удостоятся чипа Snapdragon 750G. Оба смартфона станут щеголять квадрокамерой с датчиками 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5Мп. Для Galaxy A52 приготовили 6,5-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением FullHD+, а в Galaxy A72 предложат экран чуть большей диагональю — 6,7 дюйма.

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Источник: gizmochina