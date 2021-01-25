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Samsung не оставляет попыток улучшить чипы Exynos при помощи компании AMD

Напоминать какую репутацию имеют процессоры Exynos не стоит. Проблемы с энергоэффективностью, тротлингом и просто проигрыш прямым конкурентам из Qualcomm давно стали темами для новостей, шуток и иронии.

Samsung не оставляет попыток сделать однокристальную платформу, которая сможет таки стать поводом для гордости в новых смартфонах, и не заставить пользователей искать версии с Qualcomm на борту.

Дело в том, что авторитетный инсайдер Ice univerce(@Universelce)опубликовал новость, в которой утверждает, что во втором или третьем квартале 2021 Samsung уже будет применять следующие поколения Exynos 2xxx и младшей Exynos 1xxx. Главное в этой утечке то, что речь идет о чипе с графическим процессором от AMD.

О своем сотрудничестве Samsung и AMD мы уже писали. Скоро сможем увидеть реальные плоды.

Параллельно с этой новостью пошли слухи о том, что согласно некоторым предварительным тестам, будущее поколение Exynos имеет лучшие результаты производительности чем текущие решение от Apple – Bionic A14.

Что ж, говорить всегда легче, да и Bionic A14 уже на рынке. Остается лишь ждать и надеяться, что нас ожидает новое, мощное и практичное решение, которое, наконец, сможет показать достойные результаты не только на тестах, а в реальном использовании.

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Источник : twitter