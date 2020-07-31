Назвали цену на Realme V5

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В понедельник состоится премьера Realme V5, который станет дебютной моделью новой серии «дочки» Oppo. Уже известно, что это будет среднего уровня 5G-смартфон на базе чипа Dimensity 720 и еще не появившись на рынке, он вызвал бурю критики за плагиат внешнего вида смартфонов Honor.

Внешний вид и характеристики новинки уже известны на данный момент, сохранялся лишь пробел в части ценника на новинку. И вот сегодня инсайдеры слили в сеть промо-плакат, посвященный Realme, раскрывающий его стоимость. Его содержание указывает на то, что версия с 6/128 Гб памяти будет оценена $245. Это должна быть не единственная модификация, смартфон в топовой версии предложит 8/128 Гб.

Подтверждает тизер то, что новинка получит емкую батарейку на 5000 мАч и его можно будет быстро зарядить на мощности 30 Вт. Realme V5 должен работать под управлением программного обеспечения Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI и предложит четырехкомпонентную основную камеру с сенсорами 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Источник: gsmarena