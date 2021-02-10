Назвали цену Realme Pad

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Realme Pad должны предлагать за адекватный прайс

Уже сегодня Realme проведет свою презентацию, на которой покажет два смартфона, которые станут частью серии Realme 8. Еще одним дебютантом сегодняшнего дня станет планшет Realme Pad, о котором известно практически все. В числе фактов о новинке, которые предстоит узнать, — цена. Инсайдеры слили промо-плакат, который раскрывает этот момент накануне релиза.

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Если это не фейк, то в Индии за версию 4G LTE/Wi-Fi будут просить от $270. Старт продаж Realme Pad в Индии запланирован на 16 сентября, через неделю после официальной премьеры планшета. Если говорить о преимуществах новинки, то в своем промо-плакате компания делает акцент на тонком корпусе толщиной всего 6,9 мм, дисплее WUXGA+ диагональю 10,4 дюйма, поддержке Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Слухи ориентируют нас на то, что Realme Pad удостоится восьмиядерного чипсета Helio G80, аккумуляторной батареи емкостью 7100 мАч, быстрой 18-ваттной зарядки, основной и фронтальной камер разрешением 8-мегапикселей каждая, а также есть вероятность, что на глобальный рынок планшет придет с «чистым» Android. До премьеры рукой подать, и мы точно узнаем, что из этого в итоге окажется правдой.

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Источник: mysmartprice