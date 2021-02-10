Realme GT Neo 2: симпатичная внешность, хорошая начинка и приятный ценник

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Характеристики и изображение Realme GT Neo 2

С момента анонса Realme GT Neo прошло пять месяцев, и компания решила, что пора обновить его. Она готовит второе поколение игрофона — realme GT Neo 2. Недостатка в информации о новинке нет, и инсайдеры изрядно преуспели в том, чтобы рассекретить смартфон. В сеть вновь слили рендер Realme GT Neo 2 и рассказали о его характеристиках.

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Перед нами смартфон с плоским дисплеем и круглым отверстием под фронтальную камеру в верхнем левом углу. На тыльной стороне прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения и двойной светодиодной вспышкой.

В Realme GE Neo 2 нам обещают AMOLED‑дисплей диагональю 6,62 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 870 и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт или 50 Вт.

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Смартфону приписывают фронтальную камеру на 16-мегапикселей и тройную тыльную 64 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макросъемка). Руководить работой устройства станет ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Ожидается, что за версию с 8/128 Гб запросят около $300, а анонс Realme GT Neo 2 состоится в сентябре или октябре.

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Источник: giznext