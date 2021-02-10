Назвали цены на Realme GT Master Edition в Европе

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Realme GT Master Edition появится в Европе по цене от 350 евро

Буквально две недели назад состоялась премьера Realme GT Master Edition в Китае. Поговаривают, что на европейский рынок смартфон также придет. Благодаря изданию 91mobiles мы можем назвать те ценники, которые установят на realme GT Master Edition в Европе.

За пределами Китая смартфон будут предлагать в двух модификациях, где младшая получит 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а запросят за нее 349 евро ($413). Версия с 8/256 Гб памяти обойдется в 399 евро ($472) и на выбор предложат черный, белый и серый цвета. Для сравнения в Китае за модификацию с 8/256 Гб продают за $402.

Напомним, что Realme GT Master Edition обладает 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,4 дюйма, чипсетом Snapdragon 778G и операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Емкость аккумулятора составила 4300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

В активе Realme GT Master Edition селфи-камера на 32-мегапикселя (Sony IMX615) и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольный сенсор) + 2 Мп (датчик глубин). Есть поддержка NFC, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и предложили сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей.

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Источник: 91mobiles