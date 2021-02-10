Анонс серии Realme GT Master Edition: серьезный удар по среднему сегменту

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Представлена парочка стильных середнячков Realme GT Master Edition

Как и ожидалось, сегодня в Китае состоялась премьера парочки стиляг серии realme GT Master Edition. Акцент сделан на внешнем облике и новинки стали попыткой найти баланс. Чтобы создать необычную внешность, был приглашен известный промышленный дизайнер Наото Фукаса из Японии. Обе новинки получили два варианта исполнения задней панели: стекло и веганская кожа. В последнем случае дизайн можно назвать «чемоданным».





Самым интересным вышел Realme GT Exploration Master Edition, который выделяется наличием чипа Snapdragon 870 с графикой Adreno 650, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, изогнутым AMOLED-дисплеем от Samsung с частотой обновления 120 Гц. Диагональ экрана составила 6,55 дюйма, пиковая яркость 1100 нит, есть поддержка 100% DCI-P3 и частота отклика тача — 480 Гц.





Еще один повод для гордости в Realme GT Exploration Master Edition — основная камера с главным датчиком Sony IMX766 на 50 Мп с оптическим стабом и светосилой f/1.88. В тандеме с ним работает широкоугольный сенсор Sony IMX481 на 16 Мп с апертурой f/2.2 и макрообъектив на 2 Мп. Для селфи предложили модуль на 32-мегапикселя Sony IMX615.

В активе Realme GT Exploration Master Edition батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, порт USB Type-C, Bluetooth 5.2, NFC, парочка стереодинамиков и поддержка двух симок. Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.





Базовый Realme GT Master Edition отличается присутствием менее мощного Snapdragon 778G, дисплей чуть проще и плоский, нет версии с 12 Гб оперативной памяти, динамик один и емкость батарейки уменьшили до 4300 мАч. Упрощение коснулось и основной камеры.

Realme GT Master Edition оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, а вот частота отклика сенсора составила 360 Гц и максимальная яркость 1000 нит. Основная камера предлагает три датчика 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (макродатчик, f/2.4). Все прочие характеристики дублируют те, которые предлагает Realme GT Exploration Master Edition.





Продажи Realme GT Master Edition стартуют 30 июля и за смартфон просят $371 и $402 за версии с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти соответственно. Realme GT Exploration Master Edition появится в продаже на три дня раньше по цене $448 за версию с 8/128 Гб и $495 с 12/256 Гб памяти.

Источник: realme