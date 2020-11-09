Назвали дату анонса Harmony OS для смартфонов

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Harmony OS для разработчиков выйдет на следующей неделе

Известно, что Huawei работает над собственной операционной системой Harmony OS и компания подтвердила, что она придет на смартфоны компании в 2021 году. Известно, что первыми ее получат флагманы с новейшим чипом Kirin 9000, а позже к ним присоединяться и другие модели Huawei. Ожидается, что проприетарная операционка Harmony OS придет на 90% актуальных моделей смартфонов Huawei/Honor.

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Ранее стало известно, что версия Harmony OS для разработчиков появится в декабре нынешнего года. А сегодня стала известна дата ее выхода. Один из китайских инсайдеров заявил о том, что бета-версия Hongmeng OS 2.0 (название операционной системы Harmony OS для рынка Китая) для разработчиков увидит свет 18 декабря.

Ожидается, что чуть позже Hongmeng OS 2.0 смогут протестировать и пользователи, а произойти это может в январе или феврале следующего года. Стабильная версия операционки должна увидеть свет через несколько месяцев после выхода бета-версии.

HongmengOS гарантировано получат такие смартфоны:

серия Huawei Mate 40;

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro;

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro;

Huawei P30/P30 Pro;

Huawei P40/P40 Pro/P40 Plus;

Honor 20/20 Pro/View 20;

Honor View 30/30 Pro.

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Источник: ithome