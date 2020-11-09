Тайно продали Honor?

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Вопрос с дальнейшей судьбой Honor может быть решен

В прошлом месяце вихрем по сети пролетела информация, что Huawei подумывает продать суббренд Honor. Известный аналитик Минг-Чи Куо посчитал это хорошей идеей, ведь на данный момент за Honor можно неплохо выручить и «родителю» не стоит тянуть за собой на дно «дочку». Правда, потом Huawei опровергла эту информацию, но есть вероятность, что китайцы вновь слукавили.

Пришло сообщение, что Honor все же будет продана и якобы соглашение о предстоящей сделке уже достигнуто. В качестве покупателя названа компания смешанного типа, в которой есть и доля государства. В течение 3-х лет компания должна предложить свои акции широкой общественности, провести IPO (продажа ценных бумаг) акций для привлечения средств.

По словам источника, о предстоящей сделке по продаже Honor будет объявлено уже в этом месяце, ближе к 20 ноябрю. Ожидается, что этот шаг также позволит новой компании без проблем приобретать комплектующие для смартфонов и она не подпадает под действие американских санкций. Более того — на мобильные устройства Honor вернутся сервисы Google.

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Со своей стороны, Huawei никак не комментирует эту информацию. Остается ждать обозначенного временного ориентира, чтобы точно сделать вывод о дальнейшей судьбе Honor.

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Источник: twitter