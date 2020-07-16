Назвали еще одно достоинство наушников OnePlus Buds

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Наушники OnePlus Buds обещают стать одними из лучших в своем классе. По крайней мере, сам производитель на это точно рассчитывает и готовится представить их 21 июля одновременно с OnePlus Nord. По заверению главы компании, новые наушники должны радовать слух шикарным звучанием и наслаждаться прослушиванием треков можно будет продолжительное время.

Долго работают и быстро заряжаются

OnePlus уже заявила о том, что автономность работы Buds с учетом возможностей зарядного кейса, должна составить 30 часов. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. В своем интервью руководитель проекта по созданию OnePlus Buds Джей Лиу заявил о том, что зарядный бокс получит поддержку фирменной быстрой зарядки Warp Charge. Обещано, что 10 минут «дозаправки» будет достаточно, чтобы обеспечить 10 часов работы. Для сравнения, зарядка Apple AirPods в течение 15 минут обеспечит 2 часа автономной работы.

Сообщил топ-менеджер OnePlus также, что внутри зарядного кейса будет скрываться аккумулятор емкостью 430 мАч и его ресурса должно хватить на то, чтобы продлить срок работы наушников на более чем 20 часов.

Напомним, что ранее компания сообщила, что вес каждого наушника OnePlus Buds составит всего 4,6 грамма, а зарядного кейса — 36 грамм. Они эргономичны и комфортны, а также оценить всю мощь их можно будет при активации игрового режима на смартфонах компании.

Источник: gizmochina