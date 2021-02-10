Назвали время выхода Google Pixel 6a

613

Анонс запланирован на май

В мае 2019 года Google выкатила недорогое премиальное решение — Pixel 3a. Он был ориентирован на любителей «чистой» системы и хорошей камеры в исполнении Google, но при этом не готовых платить много за такой аппарат. Эта модель и ее преемники вышли спорными и странными, но любопытными гаджетами, где Pixel 4a близко приблизился к устройствам Nexus, которые насчитывали приличную армию поклонников.

В этом году компания выпустит Google Pixel 6a, который по идее должен быть относительно компактным, шустрым, удобным и шикарно фотографировать, особенно ночью. А каким он действительно будет, достоверно узнаем в мае нынешнего года. Именно этот месяц называет инсайдер @MaxJMB в качестве вероятного времени выхода Google Pixel 6a. Не исключено, что его представят во время конференции для разработчиков Google I/O, которая по традиции приходит ежегодно в мае.

Каким будет Google Pixel 6a, информации нет. Можно строить предположения, что он удостоится OLED-экрана с повышенной частотой обновления, чипа от Qualcomm или же фирменного процессора Tensor, до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, быстрой зарядки мощностью не менее 18 Вт и предложит набор датчиков как у Pixel 6.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter