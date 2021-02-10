Названа цена на выносливый Samsung Galaxy M22

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Ценник на Samsung Galaxy M22 не выглядит адекватным

Samsung продолжает расширять ассортимент своих доcтупных смартфонов и готовится представить Galaxy M22. Его релиз должен состояться в этом месяце, но уже сейчас один из европейских ритейлеров раскрыл подробности о цене на смартфон.

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Есть верить продавцу, то в Европе смартфон будут продавать по цене 240 евро. Столько должны просить за модификацию, обладающую 4 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти.

По имеющейся информации, Galaxy M22 построен на базе восьмиядерного чипа Helio G80 с тактовой частотой 2,0 ГГц и обладает видеоускорителем Mali-G52 MC2. Смартфону приписывают AMOLED‑панель диагональю 6,4 дюйма разрешением HD+ (1600х720 точек) и частотой обновления 90 Гц. Основная камера четырехкомпонентная с главным датчиком на 48 Мп, есть ширик на 8 Мп и два модуля по 2 Мп каждый для анализа глубины и макросъемки.

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К числу преимуществ Galaxy M22 стоит причислить аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 25 Вт. В качестве операционной системы выступит Android 11 с оболочкой One UI.

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Источник: gsmarena