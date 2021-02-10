Дата анонса Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 назначена

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Samsung определилась с датой проведения августовского мероприятия Unpacked

Вот уже несколько лет Samsung проводит мероприятие Unpacked в августе — именно на такой презентации мы в свое время видели обновления семейства Galaxy Note, смарт часы, наушники и другие новинки. Несмотря на то, что в этом году выпуск устройств в рамках серии Galaxy Note поставлен на паузу, августовский ивент компания проведет. Сегодня Samsung раскрыла дату его проведения — 11 августа.

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Компания не стала строить интригу с тем, какие продукты она намерена представить. На промо-плакате четко указано, кто станет героями Unpacked. Хотя это было и предсказуемо. Компания подтвердила, что представит складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, смарт-часы Galaxy Watch 4 и наушники Buds 2.

Известно, что Galaxy Z Fold 3 предложит гибкий 7,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, второй дисплей диагональю 6,23 дюйма, чипсет Snapdragon 888, операционную систему Android 11 с оболочкой One UI, 12 Гб оперативной памяти и тройную тыльную камеру с датчиками разрешением по 12 Мп каждый. Из интересного отметим поддержку S Pen и подэкранную фронталку. Но последнее — под вопросом.

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Galaxy Z Flip 3 может предложить Snapdragon 888 или Snapdragon 870, батарейку на 3300 мАч, 120-герцовый гибкий 6,7-дюймовый экран и дополнительный дисплей диагональю 1,9 дюйма.

Наушники Galaxy Buds 2 получат яркие расцветки, активный шумодав и внешне будут напоминать Galaxy Buds Pro. Умные часы Galaxy Watch 4 ознаменуют собой приход на рынок обновленной версии программной платформы Wear, созданной силами Google и Samsung.

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Источник: gsmarena