Samsung отправилась вдогонку за Sony

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Samsung намерена сократить отставание от Sony на рынке датчиков изображения

Samsung и Sony — одни из крупнейших производителей датчиков изображений для мобильных камер. Но, если Sony уверенно удерживает титул лидера, то за Samsung закрепился имидж «вечно второй». По оценкам аналитиков, японская компания контролирует 46% рынка сенсоров для камер, а на долю Samsung приходится 29%.

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Вполне логично, что такая расстановка сил не устраивает южнокорейского гиганта и он не прочь не только сократить отставание от Sony, но, возможно, даже и обойти ее. Для этого компания намерена инвестировать приличные суммы средств в производство и расширение портфолио датчиков изображения. Ее цель — сократить отставание от японской компании до 10% в самое ближайшее время.

В планах Samsung выпустить усовершенствованные датчики на 50-мегапикселей, а также поговаривают, что от идеи наращивания мегапикселей компания все же не отказалась. В частности, нас ждет релиз 200 Мп сенсора ISOCELL и тут применят технологию биннинга пикселей, когда 16 соседних пикселей объединят в один большой. Получит модуль и поддержку записи видео в формате 8К. Есть предпосылки, что Samsung и вовсе замахнулась на создание датчика разрешением 600 Мп, но его появление перспектива достаточно отдаленная.

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Источник: sammobile