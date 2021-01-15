Названа дата анонса Vivo X60 Pro+

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Vivo определилась с датой премьеры флагмана Vivo X60 Pro+

Под конец прошлого года Vivo устроила презентацию X60 и X60 Pro. Новинки оказались интересны, прежде всего, в части аппаратной платформы. Это первые модели на рынке, базирующиеся на 5-нанометровом чипе Exynos 1080. Выходом только двух аппаратов серии дело не ограничится, компания готовит к релизу Vivo X60 Pro+.

Еще во время презентации первенцев серии Vivo X60, производитель подтвердил желание выпустить в первый месяц наступившего года самую прокаченную версию линейки. И вот теперь он назвал и дату выхода Vivo X60 Pro+ — 21 января. Но при этом делиться подробностями о характеристиках смартфона компания не стала.

С оглядкой на слухи и утечки, которые случались ранее, Vivo X60 Pro+ будет флагманским устройством и как подобает его статусу предложит топовый чип Snapdragon 888. Среди прочих характеристик новинки называют AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, оперативную память стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 и быструю зарядку мощностью 55 Вт.

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Основная камера Vivo X60 Pro+ должна предложить четыре датчика изображения, где в качестве главного должен выступать сенсор разрешением 50-мегапикселей. Как и прочие устройства серии, аппарат получит оптику от Zeiss.

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Источник: toutiao