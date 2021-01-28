Названа дата презентации серии Redmi K40

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Через месяц на рынок должны вывести Redmi K40

Дочерний бренд Xiaomi под названием Redmi в скором времени разживется несколькими новинками. В частности, ожидается релиз серии Redmi K40. Компания не скрывает своих планов выпустить новые смартфоны в феврале, но и не озвучивает четкой даты релиза. Зато инсайдеры сумели раздобыть информацию, когда состоится премьера семейства Redmi K40.

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Сетевые информаторы сообщают о том, что презентацию линейки Redmi K40 устроят 25 февраля. Ожидается, что в рамках новой серии помимо базовой версии с одноименным названием представят еще и Redmi K40 Pro, который получит флагманскую платформу Snapdragon 888. Тогда как «младшая» версия линейки должна получить чип Dimensity 1200. Хотя есть предсказания, что есть вероятность того, что мы увидим среди семейства Redmi K40 модель с Snapdragon 870.

Ходят слухи, что Redmi K40 получит IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 4000 мАч. У Redmi K40 Pro может быть OLED-матрица с повышенной герцовкой. В числе спорных моментов — исчезновение зарядного устройства с комплекта поставки. По крайней мере, есть вероятность того, что компания провернет с зарядным адаптером тот же трюк, что и в случае с Xiaomi Mi 11.

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Источник: toutiao