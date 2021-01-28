У Xiaomi появится смартфон с зарядкой на 200 Вт. Xiaomi Mi 11 Pro?

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Рост мощности зарядки продолжится. Xiaomi в числе рекордсменов

В прошлом году Xiaomi выпустила свой ультимативный флагман Mi 10 Ultra, ставший выставкой достижений компании за десять лет ее истории. Одной из фишек смартфона была ультрабыстрая зарядка мощностью 120 Вт. Правда, замеры экспертов показали, что зарядка выдает около 80 Вт.

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Ожидается, что в феврале-марте нынешнего года на рынок выйдет Xiaomi Mi 11 Pro, в числе улучшений которого называется ультрабыстрая зарядка. Возможно, это будет тот смартфон, о котором упоминает сетевой информатор Digital Chat Station, как об обладателе зарядки мощностью 200 Вт. Сразу стоит оговориться, что речь идет о суммарном значении всех типов зарядки: проводной, беспроводной и обратной.

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Можно предположить, что 120 Вт предложит проводная быстрая зарядка, а оставшиеся 80 Вт придется на реверсивную и обратную зарядки. Кстати, в активе Xiaomi уже есть технология, позволяющая заряжать устройства на мощности 80 Вт, но, похоже, в случае с Xiaomi Mi 11 Pro скорость будет ниже.

Также не будем списывать со счетов вероятность того, что заветные суммарные 200 Вт получит Xiaomi Mi 11 Ultra, премьера которого, если и состоится, то во второй половине нынешнего года.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 Pro большинство черт, включая дисплей и аппаратную платформу, позаимствует у Xiaomi Mi 11. Отличия должны коснуться камер, емкости аккумулятора и скорости быстрой зарядки.

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Источник: gizmochina