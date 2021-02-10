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Названа компания, которая выпустит смартфон с Snapdragon 888 Pro

28.04.2021 962 0

Honor готовит устройство с Snapdragon 888 Pro на борту

На прошлой неделе пришло сообщение, что платформа Snapdragon 888 получит разогнанную версию и она может именоваться Snapdragon 888 Pro. Тогда же было сказано о том, что Qualcomm выпустит этот вариант чипа специально для производителей смартфонов из Китая. Первые же мобильные устройства с ним на борту стоит ждать в третьем квартале нынешнего года.

 

Кто из производителей примеривается к новой платформе и хочет выпустить устройства с ней на борту, сказано не было. Сегодня же известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Honor будет одной из компаний, кто выпустит смартфон с Snapdragon 888 Pro на борту. Возможно, новинка станет частью серии Honor Magic, которую в этом году точно ждет обновление.

 

Названа компания, которая выпустит смартфон с Snapdragon 888 Pro – фото 1

 

На данный момент нет понимания, кто еще из китайских производителей выпустит смартфоны с Snapdragon 888 Pro. Можно лишь строить догадки, что среди них будет Xiaomi, OnePlus и Oppo. Возможно, геймерскими мобильниками еще порадуют Black Shark и Nubia, которые также получат продвинутую версию топового чипа от Qualcomm.

 

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Также сейчас нет ясности, какие улучшения ждут Snapdragon 888 Pro на фоне «обычной» версии. Скорее всего, чипмейкер пойдет привычным путем и попросту разгонит частоту работы ядер и графической подсистемы.

 

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Источник: mydrivers

Snapdragon 888 Pro Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.04.2021

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Названа компания, которая выпустит смартфон с Snapdragon 888 Pro

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