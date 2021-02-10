Snapdragon 888 получит улучшенную версию эксклюзивно для китайских флагманов

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Qualcomm тестирует Snapdragon 888 Pro

Каждый уважающий себя флагман 2021 года должен обладать платформой Snapdragon 888. Это лучший и самый мощный чип в мире Android. Но у него есть один недостаток — он склонен к перегреву. И этот факт не помешает Qualcomm разогнать Snapdragon 888 еще больше.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station утверждает, что чипмейкер готовит к анонсу Snapdragon 888 Pro (или Plus). Новый чип уже тестируют и появление смартфонов с ним на борту стоит ждать в третьем квартале нынешнего года. Интересно, что новая платформа станет эксклюзивом только для китайских смартфоностроителей.

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Какие улучшения получит Snapdragon 888 Pro/Plus не сообщается. Но опыт прошлых «усовершенствованных» чипов Qualcomm говорит о том, что компания может попросту увеличить тактовую частоту работы ядер и видеоускорителя. В таком случае риск перегрева только увеличится. Информатор заявляет, что есть вероятность, что Qualcomm передаст производство Snapdragon 888 Pro/Plus чипмейкеру TSMC, который освоил более продвинутый 5-нанометровый техпроцесс и это позволит снизить тепловыделение.

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Среди прочего источник сообщил, что план по обновлению 700 серии Snapdragon в этом году Qualcomm выполнила. Новинок в этом семействе ждать не стоит.

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Источник: gizchina