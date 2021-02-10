Названа самая популярная версия Android

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Каждое четвертое Android-устройство работает под управлением Android 10

Наверное, нет тех, кто в числе главных проблем Android не называет фрагментацию или существование большого количества устройств, работающих на базе различных версий операционных систем. Именно так принято отвечать в приличном обществе. Ранее Google публиковала статистику, чтобы можно было наглядно увидеть какая из версий зеленого робота доминирует на рынке. Но потом компания перестала практиковать оглашать данные по фрагментации.

Сделано это было по той простой причине, что Google не хочет наглядно демонстрировать то, как неспешно обновляются устройства до актуальных версий Android. Но по каким-то причинам компания решила опубликовать отчет о фрагментации зеленого робота впервые с мая прошлого года.

Он наглядно демонстрирует, что сейчас на рынке лидирует Android 10, которая установлена на 26,5% всех Android-устройств на рынке. На втором месте оказалась аппараты, работающие под управлением Android 11, на которые приходится 24,2%. «Бронзу» взяла Android 9 с долей 18,2% устройств. На четвертом месте оказалась Android 8.1, на которую приходится 9,7% доли всех моделей.

В аутсайдерах оказались устройства на базе Android 4.1 Jelly Bean, Android 4.2 Jelly Bean, Android 4.1 Jelly Bean и Android 5.0 Lollipop, на каждую из которых приходится менее 1%.

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Источник: phonearena