Названо время анонса POCO F3 GT

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Игровой POCO F3 GT должны представить до 10 августа

В мае нынешнего года POCO сообщила о том, что на третий квартал назначена премьера POCO F3 GT. Считается, что новинка не станет созданным с нуля смартфоном, а компания вновь прибегнет к ребрендингу. На этот раз переклейка шильдика ждет Redmi K40 Game Enhanced Edition. И вот сегодня появилась ясность, когда стоит ждать релиз смартфона.

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Издание 91mobiles на правах эксклюзивности сообщило, что POCO F3 GT должны представить в первой декаде августа. А это означает, что премьера смартфона состоится до 10 августа. В продаже он должен появиться спустя несколько дней после анонса.

Если информация о ребрендинге достоверна, то POCO F3 GT должен предложить 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 1200, до 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб. Поставляться смартфон будет с операционной системой Android 11 с оболочкой MIUI 12.

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Емкость аккумулятора составит 5065 мАч и предложат быструю зарядку на 67 Вт. Селфи-камера будет разрешением 16-мегапикселей и основная предложит три датчика 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Имеется боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и GPS. Ожидается, что просить за POCO F3 GT в Индии будут от $335 до $402.

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Источник: 91mobiles