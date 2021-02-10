Вышла MIUI 12 для Redmi 6 и Redmi 6A. Но восторга и оптимизма мало

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Xiaomi осознанно пошла на выпуск проблемной прошивки MIUI 12 для Redmi 6 и Redmi 6A

В апреле прошлого года Xiaomi представила MIUI 12 и тогда же она опубликовала список тех смартфонов, которые она обновит до новой версии фирменной оболочки. Но в декабре перечень был изменен и из него исчезли Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 и Redmi 6A. Причина — проблемы с производительностью и совместимостью.

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Но потом Xiaomi вновь передумала и выпустила стабильную сборку MIUI 12 для Redmi 6A и Redmi 6. И тут бы владельцам этих аппаратов возрадоваться и поспешить установить обновление, но есть одно НО. Апдейт то Xiaomi выпустила, но сама же рекомендует его не устанавливать. Опять же ссылаясь на проблемы с производительностью.

Компания решила прикрыться формулировкой, что по результатам тестирования отделом исследований и разработок ПО для мобильных устройств было установлено, что из-за недостаточной производительности оборудования этих двух моделей, MIUI 12 не отвечает стандартам качества для полной версии OTA. Redmi 6 и Redmi 6A не выполняют полную загрузку OTA, а предоставляют пакеты быстрой загрузки только тем, кто желает опробовать ее с помощью прошивки вручную.

Также компания делает оговорку, что стабильная сборка MIUI 12 для Redmi 6 и Redmi 6A не обеспечит плавную работу устройств и возможны «зависания и медленный запуск приложений».

Тогда зачем создатели называют сборку стабильной? Если эту самую стабильность они обеспечить не могут. Не очень понятно зачем вообще было решено выпускать апдейт, если нельзя обеспечить его адекватную работу. Похоже, что Xiaomi заняла позицию «вы просили — мы выпустили, как получилось». Главное она предупредила, что есть проблемы в работе обновления, а дальше — все на ваш страх и риск.

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Для всех, кто хочет сыграть в рулетку — здесь вы найдете ссылки на установку MIUI 12 в ручном режиме для Redmi 6 и Redmi 6A.

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Источник: xda-developers