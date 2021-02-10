Названы главные фишки Moto G40 Fusion и Moto G60

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Moto G40 Fusion и Moto G60 получат чип от Qualcomm, тройную камеру и большие 120-герцовые дисплеи

В прошлом месяце Motorola представила несколько новых смартфонов, включая Moto G100. Этот аппарат стал глобальной версией Moto Edge S и встал на вершине серии Moto G. Но само G-семейство еще не сформировано, и компания готовит к анонсу Moto G40 Fusion и Moto G60.

Поскольку интерес к продуктам Motorola изрядно иссяк, поэтому инсайдеры не особо усердствуют по части слива информации о новинках. Приходится компании самой подогревать интерес к аппаратам, поэтому было решено раскрыть досрочно ряд характеристик Moto G40 Fusion и Moto G60.

Их укомплектовали 6,8-дюймовыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц и есть поддержка HDR. Предположительно, разрешение экранов будут 2400х1080 точек и это IPS‑матрицы, поскольку сканер отпечатков пальцев установили на тыльной стороне.

В качестве аппаратной платформы оба получили Snapdragon 732G. Основная камера тройная, но в качества главного датчика в Moto G60 будет выступать модуль на 108 Мп, а в Moto G40 Fusion предпочли установить сенсор на 64-мегапикселя. В числе отличительных черт новинок можно отметить выделенную кнопку на правой грани для активации голосового помощника Google Assistant. Премьера Moto G40 Fusion и Moto G60 состоится 20 апреля.

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Источник: gizchina