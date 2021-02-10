Где купить дешевле?

Названы главные фишки Moto G40 Fusion и Moto G60

17.04.2021 540 1

Moto G40 Fusion и Moto G60 получат чип от Qualcomm, тройную камеру и большие 120-герцовые дисплеи

В прошлом месяце Motorola представила несколько новых смартфонов, включая Moto G100. Этот аппарат стал глобальной версией Moto Edge S и встал на вершине серии Moto G. Но само G-семейство еще не сформировано, и компания готовит к анонсу Moto G40 Fusion и Moto G60.

 

Названы главные фишки Moto G40 Fusion и Moto G60 – фото 1

 

Поскольку интерес к продуктам Motorola изрядно иссяк, поэтому инсайдеры не особо усердствуют по части слива информации о новинках. Приходится компании самой подогревать интерес к аппаратам, поэтому было решено раскрыть досрочно ряд характеристик Moto G40 Fusion и Moto G60.

 

Их укомплектовали 6,8-дюймовыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц и есть поддержка HDR. Предположительно, разрешение экранов будут 2400х1080 точек и это IPS‑матрицы, поскольку сканер отпечатков пальцев установили на тыльной стороне.

 

Названы главные фишки Moto G40 Fusion и Moto G60 – фото 2

 

В качестве аппаратной платформы оба получили Snapdragon 732G. Основная камера тройная, но в качества главного датчика в Moto G60 будет выступать модуль на 108 Мп, а в Moto G40 Fusion предпочли установить сенсор на 64-мегапикселя. В числе отличительных черт новинок можно отметить выделенную кнопку на правой грани для активации голосового помощника Google Assistant. Премьера Moto G40 Fusion и Moto G60 состоится 20 апреля.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

 

Источник: gizchina

Moto G40 Fusion Moto G60
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.04.2021

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Для чего копировать прошлогодний Poco X 3?
17.04.2021 18:22

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Названы главные фишки Moto G40 Fusion и Moto G60