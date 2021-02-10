Названы лидеры рынка 5G-смартфонов

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Аналитики поставили Xiaomi на первое место в лагере Android по части поставок мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения

Главным ньюсмейкером сегодняшнего дня станет Xiaomi. Через пару часов стартует презентация, на которой компания покажет россыпь новинок, а главным действующим лицом станет Xiaomi Mi Mix 4. На сцену выйдет глава компании Лэй Цзюнь, где расскажет о величии компании, ее успехах и том сложном пути, который пришлось пройти ей для того чтобы стать нынешней Xiaomi.

В числе поводов для гордости должна прозвучать статистика, что по итогам второго квартала Xiaomi стала второй в мире, а в июне и вовсе стала компанией номер один. Еще один повод для хвастовства подкинули аналитики Strategy Analytics, которые проанализировали рынок мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения. В этой нише они отдали пальму первенства Xiaomi. Но есть важная оговорка — речь идет исключительно о смартфонах, работающих под управлением Android.

Эксперты пришли к выводу, что по итогам второго квартала нынешнего года по всему миру было продано 94,6 млн 5G-смартфонов на базе Android. Это на 104% больше, чем годом ранее и 24,3 млн пришлось на аппараты Xiaomi. Это позволило компании контролировать 25,7% рынка мобильников с поддержкой 5G-сетей. Второй стала Vivo с результатом 17,5 млн проданных смартфонов (18,5%) и на третьей строчке оказалась Oppo с долей 17,9% и 16,9 млн реализованных устройств.

Неудачей можно считать четвертое место Samsung, а вот пятая позиция для Realme, напротив, большой успех. «Дочке» Oppo удалось «оттяпать» пятую строчку благодаря 5,6 млн поставленных мобильников. Рост в годовом исчислении составил внушительные 1773%. Но лидером по темпам роста проданных 5G-смартфонов стал альянс Motorola-Lenovo — 3480%.

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Источник: gizmochina